César Acuña lo hizo otra vez: pese a denuncias y polémicas es el nuevo gobernador de La Libertad

César Acuña lidera intención de votos.

Este 2 de octubre se llevó a cabo las elecciones regionales y municipales en el Perú y ante estos comicios, la ONPE ha ido revelando poco a poco el resultado de las urnas, según el voto popular.

Ante esto, el candidato César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, obtuvo el 35.954 % el cual lo convierte en virtual gobernador regional de La Libertad. Sin embargo, no todo ha sido victorias durante esta campaña, ya que previa a estas votaciones, un escándalo lo envolvió y puso en tela de juicio su postulación.

Como se recuerda, a fines del mes de agosto, César Acuña Peralta, sostuvo una reunión, con los congresistas de su bancada, en la que dejó en evidencia algunos pedidos a su favor para que, en ese entonces, la presidenta del Congreso, Lady Camones realizara.

¿Qué decían los audios de César Acuña?

En esta conversación, Acuña pide que se priorice el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para que se declare distrito a El Alto Trujillo, a fin de obtener votos por la cantidad de electores que lo respaldarían en su aspiración de llegar al Gobierno regional de La Libertad.

César Acuña: “El proyecto de Alto Trujillo es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120.000 electores. Es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota. Para terminar, escúchenme un segundito”.

“Ahorita el Ejecutivo nos ha dado la pelota, va a ser gol porque ahorita realmente el distrito es por el Ejecutivo. Es lo justo, es el mecanismo porque si el Ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito, eso no va a salir, pues, está engañando. Entonces ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tienen que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va a Lady y entrega la ley a Trujillo. Aquí estamos acordando lo que es la agenda, la estrategia para ayudarme a mí es que esta semana Lady dice ‘sáquenme el dictamen de este proyecto’”.

César Acuña quedó en séptimo lugar en las elecciones generales del 2021.

“Bueno, entonces, de acuerdo, vamos cerrando. Esta reunión es para cerrar algo, o sea un acuerdo. Conversamos, conversamos y hay acuerdo. El acuerdo es que la bancada de APP va a liderar la creación del distrito de Alto Trujillo. Pero viene del Ejecutivo, o sea, solo está en manos de Lady. ¿Quién está en la Comisión de Descentralización?”.

“Esta semana tienen que sacar el dictamen. De la comisión”.

“… lo que hay es que evitar que se cuelguen del proyecto, acá no es el alcalde, acá es APP. No hay que permitir que se cuelguen de nuestro proyecto (…) mira, va a venir el alcalde y se va a llevar los laureles él. Entonces es un acto político, aquí no hay alcalde, aquí es el Congreso. Y quien va a sacar réditos es el alcalde… mira, yo voy a hacer un alto ahí, yo me voy a comprometer. Yo voy a ser el gestor, no el alcalde. Porque la bancada no la tiene el alcalde, no tiene APP, lo tengo yo. Tenemos que ser políticos. Todo está planificado, primero es esta reunión, yo… esta semana, tarea para ustedes. No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda, lo aprueba el Congreso y tú ahí vas, tú allá, se va Lady allá, hacemos una (…)”.

Acuña entregó 10 mil soles a pobladores de Chosica

En el 2016, César Acuña estaba lanzándose como candidato presidencial del Perú. Sin embargo, infringió una de las normas del Jurado Nacional de Elecciones por ofrecer S/10 mil a unos comerciantes de Chosica.

Como se sabe, la ley refiere que el candidato o las organizaciones políticas “están prohibidas de efectuar la entrega, promesa y ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas y otros obsequios de naturaleza económica” durante un proceso electoral.

César Acuña no fue sancionado por el Jurado Electoral tras la difusión de audios.

Indecopi sanciona César Acuña y a la UCV por plagio de libro

En el año del 2016, Indecopi multó a Cesar Acuña por colocarse como autor de libro que no escribió e infringir normas de derecho de autor, así como por plagiar tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid.

De esta manera, el ente ordenó que Acuña debe pagar S/ 39 mil 500 y a la Universidad Cesar Vallejo deberá pagar 71 mil 100 soles.

Denuncia por violencia contra sus exesposas

En el 2017, César Acuña también fue denunciado por su expareja Jenny Gutiérrez por maltrato psicológico y familiar ante el Sexto Juzgado de Familia de Lima.

La madre del menor de sus hijos expresó que fue humillada e insultada constantemente por el excandidato presidencial y que ese maltrato psicológico la afectó mucho.

César Acuña no emitió su voto

El último domingo, el candidato Acuña no emitió su voto y aseguró que él priorizó estar con su familia.

“Tenemos que priorizar y para mí es muy importante y especial este día porque es la primera vez que yo desayuno con mis hijos en un acto electoral. De aquí voy a ir al cementerio a visitar a mis papás y luego voy a acompañar a mi familia hasta esperar los resultados. Voy a estar en mi casa acompañado de mi familia, luego me iré a local del partido para estar ahí con los militantes”, expresó para los medios de comunicación.

“Recuerda que el distrito del Águila es un distrito múltiple y no necesariamente debo votar aquí en la región y entre un voto y mi familia, primero está mi familia”, respondió ante las interrogantes de la prensa.

