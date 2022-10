Karla Tarazona llama “doble moral” a Gisela Valcárcel por criticar a Magaly Medina

Karla Tarazona critica a Gisela Valcárcel por reciente mensaje a Magaly Medina. Instagram

Después de que Gisela Valcárcel se tomara unos minutos para criticar a Magaly Medina por, supuestamente, maltratar a la mujer en su programa; Karla Tarazona no dudó en levantar su voz de protesta y señalar que la conductora de América TV tiene “doble moral”.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de D’Mañana señaló que estará pendiente de la respuesta de la popular Urraca. Como se recuerda, Magaly Medina ya anunció que contestará a Gisela Valcárcel este lunes 3 de octubre a través de Magaly TV La Firme.

“Hay quienes no les alcanza con una moral, por eso la tienen doble”, escribió Karla Tarazona en referencia a Gisela Valcárcel. En su siguiente historia se puede ver un video donde se promociona la pronta respuesta de Magaly Medina. “No me lo pierdo”, escribió la conductora de Panamericana TV.

Karla Tarazona y su indirecta a Gisela Valcárcel . Instagram

Asimismo, en una reciente entrevista para un medio local, Karla Tarazona no dudó en despotricar contra la rubia. Como se recuerda, su entonces pareja Christian Domínguez le fue infiel con Isabel Acevedo, cuando ambos bailaban en el espacio de Gisela Valcárcel. En ese entonces, la animadora de D’Mañana recién había dado a luz.

“¡Qué te puedo decir! La olla (Gisela) hablando de tapa. El negocio de la televisión es así. Yo no tengo problemas ni con Christian ni con la ‘Chabela’, porque después de seis años pidieron perdón y disculpas por las cosas que había pasado, pero en esa época... yo era la loca, la que hablaba cosas que no era. En esa época, se benefició el programa (de Valcárcel), qué bien pagaron los auspiciadores y disfrutaron del show mediático de ese momento”, indicó Karla Tarazona a Trome.

Karla Tarazona no pisará El Gran Show. (Instagram)

Consultada por si cree que Gisela Valcárcel tiene doble moral, la madre de tres hijos no dudó en decir que sí. “Por supuesto que sí, por eso digo que no señales a los demás (tal como lo hizo Gisela con Magaly Medina) cuando en algún momento has hecho lo mismo”, acotó la conductora de TV, quien recordó la vez que fue vetada en América TV por Gisela Valcárcel, además de cuando la rubia hizo un escándalo en ‘En Boca de Todos’ por estar ella como invitada.

“Hay muchas cosas de que yo no he abierto mi boca. Cuando pasó el problema (cuando comprobó la infidelidad de Christian Domínguez con Isabel Acevedo), Gisela me llamó para expresar su solidaridad conmigo y dos semanas después le daba la bienvenida a la pareja del año en su programa. (...) Me invitaron al programa y ella (Valcárcel) entró al set a gritar desaforadamente, a decir qué hacía yo ahí. Por eso, me fastidió cuando empezaron a especular que yo iba a bailar (en su programa), yo sí tengo dignidad y juré nunca más regresar a ese sitio después de todas las cosas que pasaron”, detalló.

No pisará ‘El Gran Show’ y ‘América Hoy’

Karla Tarazona remarcó que no piensa regresar a la pista de baile de Gisela Valcárcel ni muchos menos pisar algún programa que se vincule a la productora de la rubia, como ‘América Hoy’.

“Gracias a Dios que trabajo no me falta y no tengo que agachar la cabeza”, señaló la exmodelo, quien finalizó con un llamado de atención a Gisela Valcárcel: ”Acuérdate que haces tú también y si te has equivocado... admite tus errores. No tengo problemas con nadie, pero gracias a Dios que no necesito pararme en su pista ni por medio o un cuarto de sol”.

