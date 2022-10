César Acuña no emitirá su voto en Lima porque esperará resultados en Trujillo

César Acuña no fue sancionado por el Jurado Electoral tras la difusión de audios.

Esta mañana el candidato al gobierno regional de la Libertad, César Acuña, compartió con toda su familia el tradicional desayuno electoral desde su natal Trujillo. Al término del banquete, el postulante del partido Alianza Para el Progreso decidió conversar con unos minutos con la prensa que lo esperaba para conocer sus expectativas.

Como se recuerda, en nuestro país, este 2 de octubre se están desarrollando las elecciones regionales y municipales para conocer a los nuevos gobernantes distritales y municipales.

“Tenemos que priorizar y para mí es muy importante y especial este día porque es la primera vez que yo desayuno con mis hijos en un acto electoral. De aquí voy a ir al cementerio a visitar a mis papás y luego voy a acompañar a mi familia hasta esperar los resultados. Voy a estar en mi casa acompañado de mi familia, luego me iré a local del partido para estar ahí con los militantes”, expresó para los medios de comunicación.

Al ser consultado sobre su voto, ya que según el Reniec a César Acuña le tocaría sufragar en la ciudad de Lima, explico que el distrito es múltiple y que en esta ocasión él ha priorizado estar con su familia y no ir a votar en la capital.

“Recuerda que el distrito del Águila es un distrito múltiple y no necesariamente debo votar aquí en la región y entre un voto y mi familia, primero está mi familia”, respondió ante las interrogantes de la prensa.

No postulará a la presidencia

El líder del partido Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, declaró que ya no postulará a la Presidencia de la República si llega a ser elegido gobernador regional de La Libertad.

“Si soy elegido gobernador de La Libertad, me quedaré los cuatro años y no postularé a la Presidencia. Mi compromiso es con la región y pido que no crean, como dicen mis adversarios, que dejaré mi cargo por ser presidente”, señaló Acuña en diálogo con Correo.

En conversación con radio Exitosa, César Acuña expresó que tiene toda la facultad para dirigir la región de La Libertad y que promete realizar obras de calidad para sus habitantes.

“Primero reivindicarme con mi querido pueblo de La Libertad y luego hacer las obras suficientes para que todas las familias tengan calidad de vida. Eso significa empleo, salud, agua y educación para todos; carreteras, pistas y veredas que nos comuniquen mejor; recreación y deporte para los niños y jóvenes. Hay tantas cosas por hacer por el bienestar común. Mi compromiso es por los cuatro años al frente de la región. Sé que es mi deber, pero lo repito porque mis adversarios quieren hacer pensar que me iré y no es así. Me quedo los cuatro años y creo que es suficiente para transformar la región con bienestar para todos”, manifestó.

Proyecto social para escolares

El candidato contó un poco más sobre el proyecto social que realizaría en la región si fuera elegido, sobre todo con el compromiso de apoyar a los estudiantes.

“Es un programa que consiste en distribuir zapatos y útiles escolares a los estudiantes de Inicial y Primaria de todas las instituciones educativas de la región. Será el primer programa social que implemente un gobierno regional, que bien puede ser modelo para otras regiones. Con este programa vamos a reactivar también la economía de sector de cuero y calzado, pues los zapatos serán confeccionados por los pequeños y medianos empresarios”, aseveró.

