Rafael López Aliaga afirma que cobrará 10 soles si llega a ser alcalde de Lima: “No me interesa la plata”

López Aliaga asegura que su postulación no tiene como interés cobrar un sueldo del municipio

Rafael López Aliaga, candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Renovación Popular, adelantó que no asistirá al 11° Juzgado Penal, donde lo espera su contendor Daniel Urresti para que responda por un caso de difamación. Además, señaló que su postulación no tiene como interés cobrar un sueldo del municipio ya que, según mencionó, podría estar tranquilo gestionando sus negocios.

“He entrado (a política) por servir a mi pueblo. Yo no quiero cobrar un sueldo, quiero cobrar algo simbólico: diez soles para que no me saque de carrera electoral. No me interesa la plata”, dijo este viernes López Aliaga, en declaraciones a Latina Noticias.

“Donde voy, quieren a Porky, los niños sobre todo. Para mí es un placer servir al pueblo. Yo lo hago por amor a la gente. Podría estar tranquilo como mucha gente que me rodea, tranquilo en otro país, pero no. Me la estoy comiendo completa por servir a mi pueblo”, añadió.

Rafael López Aliaga es el segundo favorito, según las encuestas, para ocupar el sillón municipal. (RP)

Denuncia por difamación

A inicios de semana Daniel Urresti, de Podemos Perú, se reafirmó en la millonaria denuncia (por 34 millones de soles) que está presentando contra Rafael López Aliaga por difamación al afirmar que Urresti había asesinado al periodista Hugo Bustíos.

Urresti dijo que este 16 de setiembre, al mediodía, esperaría a López Aliaga en la puerta del Juzgado para que presente las pruebas de su acusación y señaló sarcásticamente que asistiría con ropa sport y listo para ser enmarrocado y trasladado a una carceleta.

Por su parte, López Aliaga dijo en respuesta que quien tendrá que ir a la sede del Poder Judicial en Huamanga, el 20 de setiembre, es Urresti ya que, según mencionó, “se están poniendo testigos de asesinato y voladura con dinamita del señor Bustíos”. “Él tiene que ir ante la Justicia, no yo”, señaló.

Relación con el Ejecutivo

Por otro lado, de ser electo alcalde de Lima Metropolitana, el candidato de Renovación Popular señaló que espera no tener que reuniese con el presidente Pedro Castillo ya que este, según indicó, “no llega a diciembre”.

Señaló que la Municipalidad de Lima es autónoma y puede tratar directamente con el Poder Judicial y la Fiscalía.

“Tenemos un presupuesto propio también. Déjenme trabajar. Yo soy empresario. Ya he manejado 10 mil personas, he manejado presupuestos similares a la muni Lima. Sé trabajar”, expresó.

Debate del JNE

Cabe recordar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el debate electoral entre los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana será este domingo 25 de setiembre.

El evento será transmitido a través de la señal de TV Perú y del Jurado Nacional de Elecciones, señaló el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Además, indicó que los debates en regiones serán a partir del 20 de setiembre y serán transmitidos en señal abierta y también a través de las redes sociales del JNE y Voto Informado. “Tenemos ya un cronograma de estos eventos políticos trascendentales”, dijo.

