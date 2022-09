Magaly Medina admite que le molesta cuando tiene bajo rating

Magaly Medina aclara a Ethel Pozo: “Al Perú no le importa si Melissa Paredes entra a El Gran Show”. (ATV)

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora dedicó los primeros minutos para hablar sobre el rating luego de la pelea mediática con Rodrigo Gonzáles. Durante su discurso, terminó admitiendo lo mucho que le moleta cuando su edición registra un bajo ráting.

La periodista trajo el tema a flote al hablar sobre el fin del programa de Gisela Valcárcel, ‘La Gran Estrella’, formato televisivo que no cumplió con las expectativas de los directivos del canal de América y que ahora será retirado. Al respecto, la popular ‘Urraca’ criticó que la ‘Señito’ despidiera el reálity como una etapa que le permitió “cumplir su sueño”.

“La ‘Gise’ no soporta los fracasos, así que que no me venga a contar el cuento de que su última temporada, que fue un desastre, que ella está encantada de la vida y que cumplió su sueño televisivo. Eso es mentira. Ella y yo lo sabemos, porque somos mujeres que nos encanta ganar, nos encanta ser líderes”, señaló la periodista.

Ante ello, Magaly Medina le recomendó a su ‘comadre que deje de decir mentiras porque tanto a ella como a Magaly, las cifras del ráting sí les importa. Es así que, en un momento de honestidad y como lección enviada a Valcárcel, la conductora de ATV admitió que se frustra cuando su programa no obtiene el ráting alto.

“Si fuera así, no estuviera en televisión, a todos nos interesa ganar, a mí me interesa ganar y tengo poca tolerancia a la frustración y lo reconozco públicamente, es cierto, cuando acá no tengo buen ráting, ya saben cómo me pongo”, indicó la presentadora de ‘Magaly Tv La Firme’.

Para finalizar, Magaly Medina aprovechó su discurso sobre este tema para enviarle una advertencia al equipo de producción de su programa y de pasada, lo que sería una indirecta para Andrea Llosa. “Así que si no trabajan, para qué me molestan, y cuando me llevan la contraria también ya saben cómo me pongo y cuando me dicen que me dejan colchón cuando no es cierto, ya saben cómo me pongo. La mentira me revienta, acá las cosas por su nombre”, sentenció la periodista.

El fin de ‘La Gran Estrella’

Como un paso fugaz en la vida artística de Gisela Valcárcel, el formato de ‘La Gran Estrella’ llegó a su fin el pasado sábado 24 de setiembre luego que no lograra ubicarse de forma estable en los primeros lugares de los programas más vistos de los fines de semana.

El día de la última gala, el reality de América Televisión fue superado en ráting por el partido amistoso entre Perú y México, el espacio “Sábados en familia”, “JB en ATV” y “Los milagros de la Rosa”.

El programa llegó a su fin luego que se anunciara a las ganadoras: Yahaira Plasencia y Micheille Soifer. ‘La Gran Estrella’ sumó 7.3 puntos de ráting (Lima +6), mientras que el partido, ubicado en el primer lugar, sumó 31.2 puntos de ráting. Por su parte, el espacio “Sábados en familia” se ubicó segundo con 10.9 puntos de ráting. Le siguieron “JB en ATV” con 9 puntos de ráting y “Los milagros de la Rosa” con 8.2 puntos.

La popular ‘Señito’ se despidió dirigiendo unas palabras a sus críticos. “Gracias a los que dijeron: ‘Vamos a apostar por el talento nuevo’. Sabían ellos como nosotros que era un riesgo, pero solo los cobardes no toman los riesgos cuando el corazón le dice a uno que debe hacerlo”, comentó.

