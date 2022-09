‘Sábados en Familia’ superó a ‘La Gran Estrella’: conoce el rating que logró la final del reality de canto

El programa de Mathías Brivio se quedó con el mejor rating de los programas más vistos del sábado 24 de setiembre. (Instagram)

El último sábado 24 de septiembre, el programa conducido por Gisela Valcárcel emitió su última gala luego de haber anunciado que su reality de canto llegaría a su fin tras solo siete emisiones. Y es que, todo parece indicar que las cifras del rating que logró ‘La Gran Estrella’ cada fin de semana no fue suficiente para continuar al aire.

Como se recuerda, desde su segundo episodio no ha podido mantenerse en el primer puesto de la tabla general del rating semanal y la gran final no fue la excepción. Según información difundida por Ibope Media, ‘Sábados en Familia’ se quedó con el tercer lugar, por debajo del partido Perú Vs. México, convirtiéndose en el programa más visto del último sábado del presente mes.

El espacio sabatino conducido por Mathías Brivio, que tuvo como invitadas especiales a Amy Gutiérrez y Milena Zárate, obtuvo 10.9 puntos en Lima y 9.8 en Lima +6 ciudades. Al parecer, los televidentes prefirieron ver a las familias competir por el tan ansiado auto 0 kilómetros, el cual finalmente fue entregado a la familia Hidalgo.

La gran final de ‘La Gran Estrella’ con Indira Orbegoso y Karla Zapata como ganadoras y el peculiar peinado de Gisela Valcárcel hizo 7.3 en Lima, mientras que en Lima +6 ciudades logró 7.2 puntos quedándose con el sexto lugar. Cabe mencionar que, Gisela Valcárcel anunció el regreso de ‘El Gran Show’ y se espera que lidere todos los sábados el rating general.

Ganadoras de 'La Gran Estrella'.

OTROS PROGRAMAS

El sábado 24 de setiembre, los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día. El partido amistoso entre Perú VS. México se quedó con el primer y segundo puesto con puntajes entre los 31.3 y 17 en Lima.

- Estás en Todas - América TV (5.6)

- América Noticias - América TV (5.9)

- La Voz Senior - Latina TV (6.1)

- JB en ATV - ATV (9)

- Los milagros de la Rosa - América TV (8.2)

- El Reventonazo de la Chola - América TV (5.9)

- Sábado con Andrés - Panamericana TV (1.2)

- Sorpréndete con ‘Esto es Bacán’ - Willax TV (1)

Gisela Valcárcel se despidió entre lágrimas de ‘La Gran Estrella’

Gisela Valcárcel no pudo evitar conmoverse en la última emisión de ‘La Gran Estrella’. En la emisión del sábado 24 de septiembre, la blonda animadora dedicó unas palabras al espacio y a quienes la apoyaron en este proyecto. Asimismo, se mostró muy agradecida con América TV por haberle dado la oportunidad de llevar a cabo su reality de canto con jóvenes no conocidos en el medio.

“Y como solo se puede hablar bien, cuando se habla desde el corazón. Quiero decirle a cada uno de ellos (los participantes), pero sobre todo a este canal, les debo una gigante, gigante. Tenía que llegar el día que yo pudiera hacer lo que quiera. Casi siempre he hecho espectáculos y con todos me divertí, pero un día concebí que debía hacer lo que tenía que hacer, lo difícil era convencer a este canal. Muchas gracias amigos de América”, dijo la conductora.

“Gracias Sergio (se quiebra), porque sin tú saberlo, quizás si tú no estabas no se me habrían abierto las puertas para hacer esto. Y saben, han valido los 30 y picos años que he estado, para venir a este escenario un día y decir: ‘quiero ver esto, puedo hacerlo’. Entonces, el canal me lo ha permitido, debo decirles a nuestro anunciantes gracias. Muchas gracias a todos, espero que sigan disfrutando, pero no quiero cerrar este momento sin decir: ‘que el espectáculo continúe’”, agregó ante el aplauso del público.

Gisela Valcárcel se despidió de 'La Gran Estrella'. | América TV

SEGUIR LEYENDO