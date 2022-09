‘Limeñito Rap’ explicado por su creador Gabriel Silva: “Quería que se deje de viralizar, lo odiaba”

Probablemente la expresión “brotheeer” se ha quedado en nuestras mentes luego de dejarnos llevar por los contenidos de TikTok. Rápidamente se logra asociar con la canción viral titulada “Limeñito Rap”, la misma que ha originado una cadena de reacciones en redes sociales, y con referencias que los peruanos comprendemos fácilmente.

Este track partió de la creatividad del joven productor musical Gabriel Silva, quien a sus 20 años ya tiene claro cómo quiere dirigir su presencia en la escena musical. Como todo contenido que aparece en la popular plataforma, existe un poderoso contexto detrás de esta versión de corta duración.

El compositor pasó gran parte de su niñez y adolescencia en Los Órganos, una provincia al norte del país, escenario que le permitió tener un contacto directo con la naturaleza y la música. En diálogo con Infobae, detalló cómo un instrumento despertó su curiosidad por descubrir más.

El productor musical de 20 años puso en acción un plan para dar a conocer su carrera de la mano de esta grabación.

“Todo comenzó con mi tía, ella se olvidó su guitarra vieja de 1995. Una noche, cuando tenía 6, aluciné que sonó, se tocó algo. A la mañana siguiente la bajé del closet de mi viejo, comencé a tocarla y fue como una bola de nieve, y desde ahí, no hubo vuelta atrás”.

Con el tiempo se involucró en los experimentos sonoros -que podemos escuchar en su cuenta de Tiktok- y no dejó de hacerlo. El tiempo libre que tenía a su alcance lo empleaba para aprender. A los 17 años comenzó a producir luego de recorrer un camino de aprendizaje autodidacta al no encontrar profesores en el lugar donde vivía. “Empecé a vender beats desde el 2018. hice mi página web y llegaba a gente extranjera, pero lo dejé de hacer porque no me gustaba el concepto de presentar mi música de esa manera”.

Aprendió a leer partituras y a usar la computadora con los programas de edición para crear sus piezas. “Si de chibolo me lo hubieran intentado enseñar, probablemente no me hubiera gustado igual. Todo pasa por algo”.

La estrategia detrás de “Limeñito Rap”

Gabriel nos cuenta que desde el primer video que subió a Tiktok, su plan siempre fue hacer “una camita” donde pueda caer su música, teniendo en claro su meta: hacer música y ser artista, evitando a toda costa ser recordado por un “meme musical”.

Gabiboi es el productor detrás de "Limeñito rap", el audio viral en Tiktok.

“Quería que a través de esas grabaciones se formara una comunidad. No pretendo lanzar algo, subirlo a mis historias de Instagram y ya. Me gusta tener un plan estructurado detrás de cada cosa. El video lo hice porque me proyecté a que podría hacerse viral, pero se salió de control”.

El tema, que dura algunos segundos, forma parte de una serie donde diversos personajes llegan al estudio de grabación. El creador de contenidos quiere mantener ese formato exclusivo para la red social, pero apartándola de su carrera profesional.

¿Qué es ser “limeñito” para Gabriel? Nos revela que ese término no lo usaba antes. “Si yo quería referirme a este tipo de personajes, hubiera usado la palabra pituco, gilazo o presumido. El humor pituco existe antes de la canción y el término limeñito es el más conocido”.

El creador de contenidos ha logrado captar la atención de la comunidad de tiktokers peruanos con su divertida parodia reflejada en un "audio meme".

Los pros y contras de ser viral

Aunque una preocupación latente es caer en lo mainstream y teme al título de one hit wonder, en la mente creativa del productor, existen temas a los cuales debe prestar atención. Él ve sus cuentas públicas como plataformas para experimentar consigo mismo y lo que crea. Es consciente que las personas querrán saber de él, que se mantenga activo con publicaciones, y a la vez, recibir las críticas, tanto positivas como negativas.

“Tener el celular todo el tiempo es lo que menos me gusta, en especial con tanta tensión, mensajes y gente opinando sobre ti 24/7 sobre las cosas que haces. Desde que se ha viralizado, se ha complicado. Como es parte de mí, trato de manejarlo con calma”.

Un factor que le genera incomodidad es la aparición de personas que monetizan con su trabajo y sin darle créditos, sobre todo cuando hay una exposición grande, como el caso de la radio. “Mi otro lado me dice, cágate de risa, porque es un meme. Lo hice para la gente. Lo que se hace para ellos, se queda con ellos y que hagan con eso lo que quieran”.

Ha tomado con humor el impacto que ha tenido el tema, desde la respuesta a su canción con “El conero rap”, hasta niños cantando en coro “mi viejo me paga la u”.

“Mi problema con la canción es...”

El estar expuesto por primera vez a un “boom viral” que se ha esparcido por el país y algunos del extranjero lo arrastró a pensar lo peor sobre el impacto negativo que esto tendría en su ascenso como productor profesional. La reflexión llegó con las propuestas recibidas para sacar un remix.

“20 personas me escribieron para hacerlo, dije no a todos porque no quería saber nada del ‘Limeñito Rap’. Quería que se deje de viralizar, lo odiaba. Mi problema principal fue odiar mi creación, porque lo puedo usar para un bien mayor”, comenta.

Luciana (Lucianeka) y Cristopher Puente (Cristorata) lograron convenserlo para grabar el video musical. Su única condición fue no alterar su parte y hacer solo lip sync, pero dejando que ellos intervinieran como lo desearan. ¿El resultado? Más de 200 mil reproducciones.

Fijando su ruta para darse a conocer, se encuentra preparando su aparición en vivo con un conocido artista nacional. Aunque no reveló detalles de la sorpresa, tiene claro que será su primera oportunidad para demostrar que no solo es un “creador de memes con sonidos”.

Sumado a ello, se encuentra impulsando la promoción de su estudio de grabación, a la que pueden acudir todas aquellas personas que deseen desarrollar sus ideas. Él mismo lo está gestionando a través de su cuenta de Instagram.

