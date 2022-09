Limeñito rap: autor de la canción reclama derechos de autor y pide a López Aliaga que no lo use

Gabriel Silva Alcorta es el joven productor detrás del éxito de "Limeñito rap" en Tiktok.

¿Qué pasaría si se reúnen todas la “frases pitucas” en un solo audio? Esto pasó por la mente de un creador de contenidos que ha alcanzado una inesperada popularidad en la red social Tiktok. Gabriel Silva Alcorta, conocido por su nombre artístico Gabiboi, ha revolucionado la plataforma digital, siendo un nuevo rostro en la escena de las canciones virales en Internet.

Perú no es ajeno a este tipo de expresiones. Un ejemplo que escaló a nivel internacional fue “Mi bebito fiu fiu” de Tito Silva. Esta versión parodiaba la presunta infidelidad del expresidente Martín Vizcarra a su esposa.

Pasado el fenómeno de “eres mi bebé, mi bebito fiu fiu”, Gabiboi se ha apoderado de los tracks más reproducidos y compartidos en dúos por los tiktokers. Aunque empleó términos que solo pueden ser entendidos por la mayoría de los peruanos, sobre todo limeños, también ha logrado posicionarse en cuentas de extranjeros.

Gabiboi es el productor detrás de "Limeñito rap", el audio viral en Tiktok.

Limeñito rap en Tiktok

El joven productor compartió un primer video en su cuenta, el cuál tituló como “Naruto beat”, inspirado en una melodía asociada al personaje creado por Masashi Kishimoto. Las siguientes publicaciones hacían referencias a experimentos sonoros con objetos que tenía a la mano. En otras grabaciones reunía los comentarios de sus seguidores para generar sesiones de improvisación.

Para junio de 2022 lanzó “Limeñito rap”, un tema de corta duración, pero que enganchó rápidamente con la comunidad peruana en Tiktok. En el viral se le ve interpretando a un “limeñito con privilegios”, usando frases asociadas a los pitucos, término coloquial que describe a personas presumidas de la clase alta.

El breve videoclip de “Limeñito rap” unía escenas virales de Internet, como “El chico de las películas” de los Cinéfilos, el “Loco mayonesa” y el diálogo de unos jóvenes racistas que causaron un accidente.

La popularidad del audio causó que sus seguidores le pidan que lo comparta para ser usado en dúos o como pistas de otros videos de los tiktokers.

Problemas con los derechos de autor

“Esto se salió de control”, fue la expresión de Gabiboi para describir la circulación de su creación. Usó la red social para manifestar su molestia al descubrir que personas están usando la canción, sin darle el debido crédito, y que están monetizando con ella.

Algunos han intentado apoderarse de la pieza musical bajo el título de “Mi viejo me paga la U”. Un hecho que lo ha sorprendido es que “Limeñito rap” ya está sonando en las radios, pero no la asocian con él. “Alguien que no soy yo está haciendo plata con mi creación”, manifestó en Tiktok.

“Limeñito rap” y López Aliaga

En medio de la campaña electoral por las próximas Elecciones Municipales, el candidato Rafael López Aliaga se sumó a la tendencia y usó el audio, añadiendo el mensaje: “Trabajaré por Lima para que tu futuro hijo lo pueda cantar”. Aunque el artista lo menciona en la letra de la canción, marcó una distancia con el plano político.

“Es un poco pesado porque marcas grandes pueden no estar afiliadas con creadores que salen en campañas políticas. Y evidentemente, como estamos en Perú, no he recibido ni un Sol por esto”. Precisó a sus seguidores que quiere recibir la asesoría necesaria para hacer valer sus derechos de autor.

Letra de Limeñito Rap

Brother

Mi viejo me paga la U

Me rota una caña

Y me deja su empresa

Tengo todos los QR

VIP, me llevo tu flaca a la fiesta

Si ese huevón no tiene un bobo

Seguro es de media

Ya no me interesa

Brother, chill

Si un tombo me para el bemito

Llamo a mi viejo y hace limpieza

Llamo a mi empleada

a todas horas

para que me cocine

¡Rositaaa!

López Aliaga mejor candidato

Me voy a Miami todos los fines

El Regatas es pa’ pobres

Solo voy al Golf Club

Al Nacional o a los Delfines

No me apuntes con tu cámara

que rompo tu filtro

¡Alucinaaa!

No alucines

