Coldplay habló sobre la fanaticada peruana, BTS y más en entrevista con Natalie Vértiz | América TV / 'Estás en Todas'

Natalie Vértiz, conductora de ‘Estás en Todas’, fue la encargada de entrevistar a Coldplay, banda británica que se presentó en Lima como parte de la gira ‘Music of the Spheres’. Will Champion y Guy Berryman hablaron sobre los fans peruanos, su colaboración con BTS y sobre las canciones que más disfrutan tocar sobre el escenario.

El baterista de la banda fue el primero en resaltar la cálida bienvenida que recibieron el lunes 12 de septiembre, cuando aterrizaron en territorio peruano y cientos de fans los esperaron a las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. “Siempre con intensidad, cantando y simplemente maravilloso”, señaló Champion.

“Es un placer. Decíamos que el público en Latinoamérica ha sido tan maravilloso para nosotros, y Perú no es la excepción. Estamos muy contentos de haber vuelto”, añadió emocionado.

Tras ello, la exreina de belleza preguntó cómo fue su experiencia colaborando con BTS, la banda surcoreana más popular del momento. Guy Berryman la calificó de “interesante”, ya que se contactaron de una manera “inusual”.

"My Universe" es una canción grabada por la banda de rock británica Coldplay en colaboración con BTS.

“Uno de los chicos de BTS estaba en una entrevista y la pregunta era ‘¿Con quién te gustaría colaborar?’. Y él dijo Coldplay y esa información nos llegó. Creo que hubiera sido tan normal y tan fácil decir que no, porque tradicionalmente ese es el tipo de cosas que hubieran pasado. Pero decidimos, bueno, ¿por qué no?”, comentó el artista británico.

Finalmente, Berryman aseguró que su canción favorita de Coldplay es “A Rush Of Blood To The Head” del álbum “Daylight”. En tanto, Will Champion indicó que la suya era “The Scientist” porque “es una balada hermosa y perfecta”.

Emoción por conocer a Coldplay

A través de Instagram, la modelo peruana compartió imágenes de su cuento con la banda británicas. En ellas se la observa en compañía de Will Champion, baterista de la agrupación británica. “Hoy entrevisté a...”, escribió junto a la imagen y señalando que se encontraba en el Estadio Nacional.

También publicó fotos al lado de Chris Martin, líder de la banda, y de Guy Berryman. “Coldplay en la casa. Pronto en Estás en Todas”, añadió en las instantáneas, sorprendiendo a sus más de 3.6 millones de seguidores en dicha red social.

Las imágenes pronto se viralizaron en TikTok, donde los usuarios felicitaron a Natalie Vértiz por entrevistar a la banda de pop rock y rock alternativo. Recordemos que, a lo largo de su papel como conductora de TV, la exreina de belleza ha conversado con estrellas nacionales e internacionales.

Natalie Vértiz junto a los integrantes de Coldplay. (Instagram)

