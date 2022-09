Bill Orosco, el primo de Deyvis Orosco que se hizo viral en Tiktok y que busca hacerse de un nombre en la música

Bill Orosco, el sobrino de Johnny Orosco que se hizo viral en TikTok.

El nombre de Bill Orosco saltó a la palestra el último 16 de septiembre, cuando un video comenzó a circular por TikTok. La joven promesa musical se encontraba con unos amigos tomando unos tragos, cuando comenzó a cantar el tema ‘Pregúntale a la luna’ del Grupo Néctar y uno de ellos lo subió a la plataforma hasta convertirse en viral.

El usuario Luis Rubén Enciso, fue quien compartió este video en su cuenta de TikTok y en poco tiempo ha alcanzado más de un millón de reproducciones, más de 60 mil me gusta y cientos de comentarios halagando el talento del sobrino del recordado cantante peruano.

Desde entonces, diversos cibernautas lo han calificado como el ‘verdadero heredero’ de la voz de Johnny Orosco y es que, como se recuerda, muchos usuarios han criticado el talento de Deyvis Orosco, asegurando que solo se hizo popular por el legado de su padre.

Bill Orosco se hizo popular en TikTok

“Él si canta”, “Él canta mejor que el hijo”, “Digno sobrino del creador de Néctar”, “La voz igual que su tío”, “Canta lindo, que se haga viral”, “Tiene casi la voz de su tío”, fueron algunos de los halagadores comentarios de las redes sociales.

Su talento lo ha llevado a tener más seguidores, pese a que aún no tiene redes sociales oficiales, Bill Orosco sigue trabajando en una orquesta llamada ‘La Dinastía Orosco’ y tiene diversas presentaciones los fines de semana. Pese a las comparaciones con su primo, él le demuestra respeto y mucha admiración.

No se considera el heredero de Johnny Orosco

En una reciente entrevista con Moloko Podcast, Bill habló de las comparaciones con el esposo de Cassandra Sánchez De Lamadrid. Aseguró que son una familia muy unida, pero que tiene muy claro que es Deyvis quien heredó a Néctar.

“No, yo creo que el verdadero heredero es mi primo Deyvis Orosco. Somos una familia unida, no tenemos ningún problema ni discusiones, ni nada. Al contrario, siempre nos apoyamos en todos los proyectos que tengamos”, comentó en la entrevista.

¿Cuándo inició su carrera musical?

El talento de Bill se ha hecho popular gracias a TikTok, sin embargo su voz era casi un talento escondido para su familia. Fue el año pasado que uno de sus familiares lo oyó cantar y le dio la oportunidad de pisar un escenario, desde entonces busca hacerse de un nombre en el mundo musical. Antes de ello, se encontraba estudiando marketing digital.

“El año pasado en noviembre empecé a cantar. El tema de la música siempre lo hemos tenido, con eso se nace, pero yo cantaba para mí nada más. Yo no me proyectaba a hacer algo profesional con la música hasta que mi primo Christian me dio la oportunidad, me escuchó y me dijo vamos dale tu puedes y salí a cantar en su orquesta La dinastía Orosco”, comentó al Podcast.

Bill Orosco cuenta cuándo comenzó a cantar | Moloko Podcast

El timbre de voz parecido al de su tío

Luego de las comparaciones con su fallecido tío Johnny Orosco, el sobrino asegura que ha visto todos los comentarios de los seguidores y, pese a que es muy halagador, asegura que lo que busca es hacer música a su estilo.

Por otro lado, señala que siempre cantará los temas de Néctar, pero esperará el momento que comience a brillar con producciones propias. “He visto comentarios de este tipo, pero creo que cada uno tiene su propio estilo. Las opiniones se respetan”, sentenció en ese sentido.

Bill Orosco habla de su parecido con su tío Johnny.

La familia es lo más importante

Bill Orosco asegura que tiene una cercana relación con su primo Deyvis, quien incluso recientemente lo ha escuchado cantar y le desea lo mejor en esta carrera. En esa línea, comenta que lo más importante para los Orosco es la familia.

“Siempre hay que proteger a la familia, hay que cuidarla, porque es lo mas importante que vas a tener y eso es lo que hago. Con Deyvis me llevo excelente, es mi primo hermano y hemos tenido una conversación hace poco y está contento”, reveló.

Además, confesó que fue el popular ‘Bomboncito’ quien tuvo un gesto especial con él cuando tenía 15 años. Y es que fue el cantante quien le regaló su primera guitarra, pues sabía que le gustaba la música.

Bill Orosco y su relación con Deyvis Orosco | Moloko Podcast

“Él (Deyvis) fue quien me regaló mi primera guitarra, una acústica. Cuando tenía 15 años, me la dio nueva, él sabía porque cuando entraba al estudio yo veía y agarraba la guitarra y me ponía a tocar. Entonces me regaló la guitarra y toqué ‘Suéltame’”, comentó.

Finalmente, se refirió al trabajo de Deyvis Orosco en la música. Como se recuerda, el cantante tuvo que ponerse al hombre al grupo de su padre luego de su lamentable accidente en Argentina. Desde entonces, ha luchado por hacer lo mejor en su carrera como músico.

“Lo que hizo mi primo Deyvis fue lo mejor que pudo hacer, se puso el grupo al hombro y ahora es lo que es. Grupo Néctar está donde esta primero gracias a mi tío y después lo pasó para mi primo Deyvis y él fue muy inteligente. Fue muy difícil y se ganó un nombre”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO