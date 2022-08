Deyvis Orosco responde a críticas de Magaly Medina por siempre usar lentes de sol: “Es mi estilo”

Deyvis Orosco responde a Magaly Medina. (Instagram)

Deyvis Orosco salió al frente y respondió ante las recientes críticas emitidas por Magaly Medina. La conductora de espectáculos juzgó el look del cantante, quien en todo momento se luce con lentes de sol, sea la temporada que fuere. Además, lo calificó de ‘huachafo’ e incluso dejó ver que sería un acomplejado por sus ‘raíces peruanas’.

Frente a ello, el popular ‘Bomboncito’ de la cumbia no se hizo problemas y respondió fuerte y claro. Desde el principio, aseguró que por ser un artista mantiene un estilo diferente a los demás y él se caracteriza por los lentes oscuros.

“Es un estilo de hace muchísimos años que yo creo que es lo que también se viene a aportar aquí. Lo primero que tenemos que tener claro los artistas es que no somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo”, comentó al inicio el intérprete de ‘Ojitos Hechiceros’.

Deyvis Orosco es cantante. Ha tenido participaciones en varias miniseries peruanas. Foto: Instagram

Por otro lado, el novio de Cassandra Sánchez de Lamadrid, dejó atrás las críticas. Aseguró que no cambiaría ni su estilo ni su look solo por hacer feliz a sus detractores. Dejó en claro que las críticas son parte de su exposición mediática y que siempre habrán comentarios malintencionados.

“Tengo varios años aquí en el medio, pero hay ambos tipos de comentarios: los que pueden tener un punto de vista, que son muy graciosos, los malintencionados también y los que sí entienden que es parte de; y creo que cada quien construye lo suyo, o sea, si tú ves mi bus, aparece mi foto con lentes porque es parte de mi identidad” , indicó el cantante.

¿Qué dijo Magaly Medina?

En su programa del viernes 12 de agosto, la popular ‘Urraca’ se tomó unos minutos en su espacio televisivo para hablar del look de Deyvis Orosco. Como se conoce, el mayor de los Orosco lleva siempre consigo lentes oscuros, incluso los usó la noche de su baby shower, evento al que asistió Medina.

Frente a ello, la conductora de espectáculos comentó que hay varias cosas del artista que no son de su agrado. En un inicio, habló de su talento para el canto. Ante ello, aseguró que ‘no canta nada’, razón por la que se apoya de autotune.

Vídeo: Magaly Tv: la firme.

Continuando con su crítica, la esposa de Alfredo Zambrano señaló que los lentes oscuros del yerno de Jessica Newton le parecen ‘horrorosos’ y que nunca emitió esta opinión ante la familia porque no quería causar algún conflicto con la directora del Miss Perú.

“No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, sentenció Magaly Medina.

