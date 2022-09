Tony Succar anuncia proyectos en la pantalla chica: “Sí voy a regresar a la televisión peruana”

Tony Succar: “Ahora no tengo ningún show planificado en Perú, pero si voy a regresar a la televisión peruana”

Con la camiseta de su equipo favorito puesta como símbolo de orgullo y sentado en su estudio ubicado en Estados Unidos, el productor musical Tony Succar le abre las puertas a Infobae para hablar sobre su historia y proyectos musicales para lo que resta del año y lo que planea hacer para el 2023.

En dicho espacio donde fluyen las ideas resaltan los instrumentos y una foto gigante de su menor hija, la misma que le sirve de inspiración para que todo siga saliendo de manera exitosa.

El recibimiento de ‘Live in Perú’ ha sido increible, ¿te lo esperabas?

La verdad que no me esperaba que iba a estar en las plataformas de video streaming, pero después del show, cuando vi como quedó y escuché el disco, allí fue cuando me di cuenta de que tenía algo muy grande en mis manos. Entonces, se me ocurre hacer este proyecto en Perú como video y disco. Gracias a Dios salió nominado.

Ahora que eres papá, ¿cómo manejas tus tiempos con el trabajo musical?

Sí, mi vida de padre está a full y siempre hay que estar pendiente de ella. Los bebés consumen mucha energía de los padres; sin embargo, me encanta esta etapa porque me siento muy motivado, inspirado y lleno de amor que es lo principal en esta vida. Estoy súper contento de esta nueva etapa y me inspira a seguir luchando por mi familia y para seguir estando saludable porque quiero darle todo lo mejor a mi hija.

¿Cómo fue la experiencia de grabar música con tu mamá?

Muy buena. El público ha reaccionado de manera positiva con el primer tema “No me acostumbro” y el segundo tema “Sin fronteras” con la India y Haila Mompié. Creo que hay una expectativa grande para lo que viene después, que es justamente lo que estoy trabajando con el disco de mi mamá y que está quedando perfecto. Estoy muy emocionado del resultado de cada canción, porque hay un sonido increíble y cada canción la estamos haciendo con mucho amor. Está al nivel de todas las producciones que he hecho. Mi mamá es una gran artista, un diamante que tenía en casa y no me había dado cuenta, pero van a poder ver y escuchar todas las sorpresas que tengo porque viene muy fuerte este disco.

¿Piensas hacer algún concierto en Perú?

Ahora no tengo ningún show planificado por allá, pero sí voy a regresar a la televisión peruana. Entonces, voy a estar en sus casas, ojalá que pronto yo pueda armar un show ahí, porque ya es tiempo que haga conciertos con mi orquesta.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Es seguir logrando buenas cosas con la música y ser un ejemplo para los jóvenes en cuestiones musicales para que se inspiren a seguir este género que tanto amo como lo tropical, jazz y música peruana. Busco inspirar a personas para que sigan adelante con sus sueños.

¿A qué le tienes miedo?

Yo le tengo miedo a las cucarachas voladoras (se ríe). Hay cosas que en la vida uno nunca puede prepararse bien como es perder a un ser querido. Es algo muy difícil y quiero tanto a mi familia que no la quiero perder físicamente. Es algo que siempre lo tengo en la mente, por eso busco compartir tiempo con todos.

¿Cuál es tu mayor virtud y mayor defecto?

La disciplina. Yo soy muy disciplinado y trabajo mucho. Mi mayor defecto es cuando no sé parar de trabajar y por eso mi cuerpo me avisa que pare. Además, soy bastante terco. Yo diría que tengo más defectos que virtudes (se vuelve a reír).

¿A qué artista admiras?

Son varios. Entre los salseros, el artista más influyente para mí es Tito Puente y yo sigo mi carrera a través de lo que he visto de él. Otro es Héctor Lavoe, Rúben Blades, Juan Luis Guerra, pues hay demasiados. Del lado americano están Michael Jackson y Bruno Mars.

¿Con qué artista te gustaría trabajar?

Me gustaría trabajar con Bruno Mars, ya lo he visto tocar timbales y conga, entonces le encanta la música latina. Quiero trabajar con Bruno Mars ese es mi sueño.

