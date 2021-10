Perú vs. Chile: Rafael Cardozo jura que se casará con Cachaza si gana la ‘blanquirroja’

El brasileño le tiene fe a la selección peruana. (Foto: Instagram)

Hoy, jueves 7 de septiembre, la selección peruana se enfrentará a Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. Confiado en el buen desempeño de la ‘blanquirroja’, el brasileño Rafael Cardozo aseguró que le pedirá matrimonio si Perú gana.

Durante el programa Mujeres al Mando, donde acudió como invitado, el exintegrante de Esto es Guerra dejó las bromas de lado e hizo una comprometedora apuesta en vivo.

Según Rafael Cardozo, el marcador quedará 4 a 3 a favor del equipo dirigido por Ricardo Gareca . En caso de acertar, el brasileño prometió lo siguiente:

“ Si sale como les estoy diciendo, que va a salir porque habrán muchos goles, me caso con Cachaza ”, manifestó.

Sin embargo, ante la posibilidad de que Perú gane esta noche, el brasileño agregó rápidamente: “El cuándo será otra apuesta”.

Al ver las bromas de Rafael, la conductora Maricarmen Marín lo cuestionó por no haberse casado ya con Carol Reali, más conocida como Cachaza, su enamorada desde hace 10 años.

“Desde hace 10 años… y este Perú Chile podría ser la diferencia en la vida de Rafael Cardozo”, indicó la ex Alma Bella.

Tras ello, Maricarmen le pidió a uno de sus reporteros aconsejar a Rafael Cardozo, sin imaginar cuál sería su divertida respuesta de este.

“Rafael, yo dije que ‘si Perú va al mundial me caso’. Y ya me casé. No apuestes a la selección porque ellos cumplen. Te vas a acordar”, le advirtió el hombre de prensa.

“Entonces mi matrimonio depende de Paolo Guerrro, Lapadula y Cueva. Depende de ustedes”, finalizó el exchico reality.

CACHAZA HARTA DE ESPERAR EL ANILLO

Durante un enlace telefónico con Mujeres al Mando, Cachaza le reclamó a Rafael Cardozo por no pedirle matrimonio hasta ahora, ya que siempre jura que lo hará a futuro pero aún nada.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, afirmó

Lo que más sorprendió a todos los conductores fue la radical decisión que tomó Cachaza cuando le consultaron qué hará si Rafael no le pide matrimonio antes que finalice el año: “¡Yo lo dejo!”, reveló.

¿QUIÉN ES RAFAEL CARDOZO?

Rafael Cardozo es un modelo brasileño que reside en Perú desde hace 10 años. Ganó gran popularidad en Perú al participar del reality de competencia Esto es Guerra , donde formó parte hasta diciembre de 2020.

Hoy en día se encuentra conduciendo el programa El poder del amor junto a Michelle Soifer, cantante y exchica reality. Tiene una relación sentimental con la modelo brasileña Carol Reali.

PERÚ VS CHILE: ÚLTIMOS RESULTADOS

- Chile 2-0 Perú (Eliminatorias Qatar 2022)

- Chile 0-3 Perú (Copa América 2019)

- Perú 3-0 Chile (Amistoso)

- Chile 2-1 Perú (Eliminatorias Rusia 2018)

- Perú 3-4 Chile (Eliminatorias Rusia 2018)

- Chile 2-1 Perú (Copa América 2015)

A QUÉ HORA JUEGAN PERÚ VS CHILE

El partido por la fecha 11 de Eliminatorias se jugará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) / 10:00 p.m. (hora chilena) en el Estadio de Nacional de Lima, que en esta ocasión también contará con un aforo reducido de hinchas y con protocolos estrictos de bioseguridad por la pandemia de la COVID-19.

Horario en otros países

- México: 8.00 p.m.

- Ecuador: 8.00 p.m.

- Colombia: 8.00 p.m.

- Bolivia: 9.00 p.m.

- Venezuela: 9.00 p.m.

- Paraguay: 9.00 p.m.

- Argentina: 10.00 p.m.

- Uruguay: 10.00 p.m.

- Brasil: 10.00 p.m.

- Chile: 10.00 p.m.

