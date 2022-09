Técnico de El Salvador dijo que la selección peruana ganó por errores: “Le regalamos el partido”

Hugo Pérez opinó de la goleada de la selección peruana sobre El Salvador.

Perú goleó 4-1 a El Salvador en amistoso por fecha FIFA. Pese al marcador abultado a favor de la ‘bicolor’, Hugo Pérez, técnico del elenco salvadoreño le quitó mérito con sus declaraciones. Según él, el equipo de Juan Reynoso se impuso en el Audi Field gracias a errores de sus pupilos.

“El partido tiene dos partes. La primera es nosotros regalamos cuatro pelotas en nuestro campo que nos costaron cuatro goles y a este nivel no te perdonan, esa es la realidad. No tenemos excusa de decir que no pudimos competir porque hubieron lapsos del partido que jugamos bien, pero al final nos llevamos cuatro goles, merecidos o no merecidos. Perú es un buen equipo y su entrenador muy bueno, pero veo los errores que cometimos y son infantiles, se lo dije a mis jugadores”, expresó el seleccionador salvadoreño en conferencia de prensa.

“Es un partido internacional amistoso y la gente tiene todo el derecho de opinar lo que quieran porque por eso pagan. Es un proceso y yo lo dije en El Salvador con este partido, algunos jugadores pueden que ya no estén, pueden que ya no vuelvan y queramos ver a otros. Tenemos que tomar esa decisión para no estar regalando partidos, así como lo regalamos hoy”, añadió.

“Si un equipo te pasa por encima porque todos son mejores que los tuyos, bienvenido sea. Ahora si Perú sale jugando, te hace 15 o 20 pases, te llega, te centra, perfecto tienes que aplaudirles. Pero, si yo regalo una pelota en el cuarto, un penal, un pelotazo, no gano el segundo balón, entonces ya no es algo táctico”, finalizó.

DT de El Salvador le quitó mérito a la victoria de Perú en amistoso.

Goles de Perú vs El Salvador

Los peruanos comenzaron ganando con un autogol de Eriq Zavaleta a los 19 minutos. Alex Valera se proyectó por la banda derecha y sacó un centro, el cual fue disputado por Gianluca Lapadula y el central salvadoreño. Este último impactó la pelota con su cabeza y la mandó a guardar en su propia valla.

Después llegó el empate de la ‘selecta’ por medio de un disparo de penal. Alexander Larín cobró la falta tras mano de Carlos Zambrano en el área, definió con pierna izquierda y venció al guardameta José Carvallo a los 32′.

Los dirigidos por Juan Reynoso no perdieron la calma y fueron al ataque. Christofer Gonzáles ingresó al área, fue derribado y el árbitro no dudó en cobrar el penalti a favor de los ‘incaicos’. Lapadula pidió el balón y volvió a poner adelante a su selección en Estados Unidos.

Luego, Bryan Reyna mostraría toda su calidad para marcar el 3-1. El extremo de Academia Cantolao aprovechó un rebote, se llevó a un futbolista con izquierda y definió con derecha. De esta forma completó una noche soñada para él, debut y gol con el ‘equipo de todos’.

Por último, Christian Cueva decretó la goleada en tierras norteamericanas. El ‘Cholito’ se paró frente al cancerbero centroamericano y anotó el cuarto desde los doce pasos. La primera victoria en la era de Juan Reynoso.

Resumen de la goleada 4-1 de Perú sobre El Salvador. (Movistar Deportes)

Perú cerró la fecha doble FIFA con una derrota y un triunfo y estará a la espera de la confirmación de sus próximos amistosos con el fin de llegar en óptimas condiciones al comienzo de las clasificatorias del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, las cuales tendría como fecha de inicio en marzo.

