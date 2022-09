Métodos anticonceptivos en el Perú: todas las dudas resueltas

(Freepik)

La anticoncepción es un tema que necesita de la información suficiente para evitar embarazos no deseados. El conservadurismo muchas veces genera que este sea un tema tabú, incluso en pleno siglo XX. Es así como existen muchas interrogantes, pues muchas mujeres tienen dudas debido a la falta de una verdadera educación sexual en los colegios del Perú.

Es por eso que Infobae se puso en contacto con el especialista en salud sexual Emerson Yancul Ortiz de APROPO para que nos ayude a resolver las principales dudas y tabúes que todavía se tienen al respecto.

La elección

La elección de un método anticonceptivo dependerá de las necesidades y preferencias personales de quién lo busque. “Es por esto que se recomienda acudir a consulta con un especialista, puede ser ginecólogo u obstetra que brinde orientación al momento de la elección del método, en el caso de las mujeres”, señaló el especialista.

Con relación a los hombres, para ellos se reduce solo a dos opciones: el uso del condón, como método temporal (además es el único método que brinda protección contra Infecciones de Transmisión Sexual) y la vasectomía como un método permanente.

Efectos adversos de los métodos anticonceptivos

Uno de los grandes temores en muchas mujeres es que si algún método anticonceptivo puede afectar su salud. Eso está descartado por la ciencia, pero el doctor nos aclara que lo que podrían aparecer son algunos efectos secundarios, dependiendo del cuerpo de cada una.

“En el caso de los anticonceptivos hormonales, pueden darse alteraciones en el ciclo menstrual, sensibilidad en las mamas, dolor de cabeza, cambios de peso (de hasta 2 kg. por año de uso), entre otros, pero no siempre presentan de igual manera en todas las mujeres que hacen uso del método”, explicó.

Con relación a T de cobre, se pueden presentar sangrados menstruales más abundantes, así como cólicos menstruales más intensos.

“Lo que se debe tener en cuenta es que si al usar un método se están presentando efectos que causen molestias, malestar o incomodidad se acuda a consulta ginecológica para ser evaluada y determinar cómo controlar esta situación”, sentencia.

Disminuyen el deseo sexual

Siempre dependiendo de cómo reaccione cada organismo con los métodos hormonales, sí es posible que afecte el deseo sexual.

“Si bien es cierto que puede reducirse el deseo, este puede ser fomentado por medio de juegos previos o conductas que permitan en la pareja aumentar el deseo sexual. Todo esto mientras sea de acuerdo mutuo”, dijo.

Si te olvidas de tomar un día

Con el ajetreo y las obligaciones laborales o el quehacer en casa es posible que un día cualquiera te haya pasado ingerir tu dosis diaria. Pero no te asustes, pues el doctor Yancul nos da la respuesta.

“En el caso del olvido a una pastilla anticonceptiva diaria lo principal es recuperarla a la brevedad posible, se mantendría su protección si se llega a tomar la pastilla dentro de las primeras 12 horas desde el olvido. Sin embargo, si el olvido va de entre 12 a 24 horas se deberá hacer uso del condón por 7 días mientras el organismo recupera la protección de la pastilla”.

Pero si ya se ha dado un olvido de dos o más pastillas consecutivas, lo mejor será suspender el método y reiniciarlo en el inicio de la siguiente menstruación. Durante este tiempo de espera, puedes usar un método de respaldo como el condón, por ejemplo.

Descanso o no

Una creencia muy arraigada es que cada cierto tiempo la mujer debe tomar un descanso del método hormonal que esté usando. La respuesta sorprenderá a más de uno.

“Se puede usar el anticonceptivo por el tiempo que desee la mujer sin tener que descansar del mismo. Se debe tener en cuenta que para asegurar la protección del método se debe usar de manera correcta, en el caso de las pastillas anticonceptivas de 28 días se debe tomar una por día a la misma hora todos los días, sin descanso”, explicó.

En ese sentido, amplió que solo en el caso de las pastillas de 21 días se presenta un descanso al terminar el blíster. Este descanso es de 7 días, después de los cuales se debe iniciar con el siguiente blíster.

El sangrado

Una de las alteraciones que presenta el hecho de tomar pastillas anticonceptivas es que podría haber sangrado. Aunque esto también dependerá de la reacción de cada cuerpo.

“En algunos casos esto significa que el sangrado se presenta con regularidad, en otros puede cambiar la frecuencia, cantidad o incluso el color, pero si se observa un sangrado excesivo o se tienen dudas se debe acudir con el especialista para ser evaluada”, aconsejó.

Se pierde efectividad si vomito

Entre las miles de situaciones, el vómito es una eventualidad que podría pasar. Y es motivo de preocupación para aquellas que habiendo tomado su dosis se ven en la necesidad de regresar los alimentos.

“Se podría perder la efectividad de la pastilla anticonceptiva diaria si se vomita en las primeras cuatro horas desde la toma de esta, de lo contrario su protección se mantendrá. Si se llegan a tener dudas se puede hacer uso del condón por siete días”, aclara.

Pastillas anticonceptivas con preservativos

Si se busca una mayor eficacia para evitar un embarazo no deseado, ambos métodos es lo más recomendable. También se logra protección adicional contra Infecciones de Transmisión Sexual.

La pastilla del día después ¿es abortiva?

Uno de los grandes temas de discusión entre los que están a favor y en contra de los métodos anticonceptivos es la famosa ‘pastilla del día siguiente’.

“La pastilla de emergencia (nombre real de la pastilla del día después) no es abortiva. Esta pastilla contiene un alto nivel de hormonas que bloquean la ovulación, además de espesar el moco cervical, de esta manera evita que un espermatozoide pueda encontrar el óvulo para fecundar”, acotó el doctor.

En este punto vale aclarar que, si la fecundación del óvulo ya se dio por el espermatozoide, entonces la pastilla de emergencia no será efectiva. Es por esa razón que llamara ‘pastilla del día siguiente’ es un error pues se debe tomar a la mayor brevedad posible para asegurar una mejor efectividad.

“Este método no causa esterilidad, cáncer u otro daño en el organismo, sin embargo, su uso frecuente puede llegar a alterar el ciclo menstrual, cambiando los días de mayor fertilidad, esto causaría que si se mantienen relaciones sexuales sin anticonceptivos el riesgo de un embarazo no planificado sea mayor”.

Me puedo poner un DIU, así no haya tenido hijos

Los Dispositivos Intrauterinos (DIU) pueden ser usados por todas las mujeres desde los 14 años, tengan o no hijos. Entre los más populares se puede encontrar la T de cobre, T de plata, T hormonal, entre otros, todos con una efectividad de más del 99% contra embarazos no planificados. La desventaja de este método es que no brinda protección contra Infecciones de Transmisión Sexual.

Métodos anticonceptivos en el Perú

En el Perú se pueden encontrar diversos métodos anticonceptivos de manera pública y privada. En centros de salud del estado como postas médicas y hospitales se puede encontrar anticonceptivos inyectables, implantes subdérmicos de un tubito, pastillas anticonceptivas diarias y de emergencia, T de cobre, ligadura de trompas, vasectomía y condones de manera gratuita.

De manera privada, se pueden obtener métodos como la T de plata, la T hormonal, además de que métodos como el anillo vaginal puede adquirirse en farmacias con receta médica previa evaluación de un ginecólogo.

