Horacio Zimmermann fue cauto con Bryan Reyna: “Todavía no hemos ganado un jugador, solo una ilusión”

El periodista fue claro en su postura, principalmente por los antecedentes del futbolista de la Academia Cantolao. (Video: Movistar Deportes Perú)

La selección peruana tuvo dos buenas noticias el último martes 27 de setiembre. Y es que no solo consiguió un triunfo contundente ante El Salvador en el Audi Field de Washington, Estados Unidos, sino que además vio brillar a uno de los jugadores más destacados de la Liga 1 como lo es Bryan Reyna. El extremo llevó peligro a la defensa rival y coronó su actuación con el tercer gol de la contienda. Sin embargo, el periodista Horacio Zimmermann aseguró que la ‘bicolor’ todavía no ha ganado un jugador, sino más bien una ilusión.

“Feliz por el triunfo y la victoria. Pero al inicio, dijiste (a Franco Cabrera) que habíamos ganado un jugador con Bryan Reyna. Yo creo que todavía no, creo que hemos ganado una ilusión. Y así hemos tenido varias: Deza, Manco, etc. Muchos jugadores que nos ilusionaron para bien y que pensábamos que iban a jugar diez años en la selección. Por la calidad, por el talento que mostraban”, comentó en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

De la misma manera, el popular ‘Horacon’ afirmó que el pasado turbio que ha tenido el futbolista, de cierta forma, oscurece su buen presente, por lo que una vez que se reconduzca al 100%, podría ser considerado un jugador para tomar seriamente en cuenta.

“Bryan Reyna tiene todas esas condiciones desde lo futbolístico, pero hoy por hoy no se puede dar ventaja fuera de la cancha. Él tiene ciertos errores durante su carrera que le han impedido lograr lo que ha conseguido el día de hoy (ayer) a sus 24 años”, dijo.

Finalmente, el comunicador recalcó que el único factor que le hace dudar es su accionar fuera del campo, no por lo que hace con la pelota. En ese sentido, espera que no sea como otros jugadores que también prometieron con un gran talento, y que luego se desviaron.

“Si le discutimos algo, no tiene nada que ver con lo que pasa dentro de la cancha, sino fuera de ella. Si él elige no estar en esa lista de los talentosos que no lo lograron y sí la lista de los talentosos que, en base a profesionalismo, lograron poner su nombre en la historia de la selección, ahí sí hemos ganado un jugadorazo”, sostuvo.

Inicios y etapa en España

Y es que Bryan Reyna tuvo antecedentes que borraron todo lo que hizo sobre el césped, pero antes de ahondar en ello, es importante mencionar que se formó en las divisiones menores de la Academia Cantolao y el 2016 se unió a las filas del Mallorca de España. De hecho, tuvo un corto paso por el filial hasta que, a los seis meses, fue ascendido al primer equipo. No obstante, su presencia en el campo se vio reducida y apenas era tenido en cuenta por el técnico de turno.

Bryan Reyna en un duelo con el Mallorca de España. (RCD Mallorca)

Esto provocó que sea prestado a otras entidades como CD Toledo, CD Alcoyano, Barakaldo CF, Las Rozas CF, aunque en el 2020 vivió un episodio que lo terminó regresando al Perú: fue detenido por la policía al haber incumplido la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19. En total, durante su estadía en territorio español jugó 91 partidos, en donde marcó 7 goles.

Regreso al Perú

El 2021 se reincorporó al ‘Delfín’ para disputar la Liga 1, aunque a finales de año nuevamente fue detenido por los efectivos policiales. En esta ocasión fue por presunta posesión de armas de fuego y drogas en el Callao junto a Yuriel Celi, aunque a los pocos días fueron liberados sin encontrarlos culpables definidos.

Es cierto que episodios de indisciplina y en problemas extradeportivos se repitieron con varios futbolistas con muchísimo talento. Lo cierto es que queda en el propio jugador y en su entorno para que sea un elemento más que valorable para la selección. Su carrera está en juego.

Bryan Reyna en un Cantolao vs Sporting Cristal de este año. (AD Cantolao)

SEGUIR LEYENDO