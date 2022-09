ExDT de Bryan Reyna lo elogia tras debut en Perú: “Espero tenga mucha suerte y lo pueda ver nuevamente aquí en Europa”

ExDT de Bryan Reyna en CD Toledo tras su gol con Perú: “Espero tenga mucha suerte y lo pueda ver nuevamente aquí en Europa”

Perú goleó 4-1 a El Salvador en un partido amistoso disputado en el Audi Field, ubicado en Washington. Al margen del resultado, una de las gratas apariciones fue la presencia de Bryan Reyna, quien desde el inicio buscó ser protagonista en el juego por las bandas, encarando en el uno contra uno para hacer diagonales o buscar el pase de gol. Además, ayudaba en la marca, presionando al rival para generar al error

Esas actitudes conllevaron a que Bryan Reyna por momentos se vuelva protagonista en el juego e incluso anote un gol, tras aprovechar un rebote dejó en el camino a un zaguero de El Salvador y ante la salida del arquero definió cruzado como manda el manual del fútbol de un excelente ‘9′.

Bryan Reyna buscó ser protagonista en el juego ante El Salvador. Además, anotó su primer gol con la camiseta de Perú.

Pero no solo con este gol, Bryan Reyna se ha ganado ser nombrado en los principales medios de comunicación del país, ya que como hemos mencionado líneas arriba siempre se mostró participativo en el juego. Asimismo, desde España ha caído de manera muy agradable el presente del extremo de la Academia Cantolao.

Miguel Falcón, extécnico de Bryan Reyna en CD Toledo, habló con Infobae y al conocer que su expupilo anotó su primer gol con la selección peruana nos manifestó lo siguiente.

“Me alegro muchísimo la verdad, estuve pendiente del partido contra México, que vi que perdieron 1-0, porque lo pasaron aquí en la televisión por la noche y vi la última media hora de juego. Entonces, me di cuenta de que no había jugado, pero el partido con El Salvador sabía que se jugaría, pero desconocía el resultado y me alegro mucho que haya metido gol”, comentó Falcón.

El DT espera que este gol con la selección peruana sea el punto de quiebre en la carrera del extremo de Academia Cantolao, puesto que considera que aún tiene las condiciones para regresar a Europa. “Ojalá que le sirva para agarrar confianza, porque como te dije la vez pasada, Bryan Reyna es un muchacho que tenía mucho talento, calidad e hizo falta que siga trabajando, que se la crea y que pueda crecer. Espero tenga mucha suerte y lo pueda ver nuevamente aquí en Europa, me alegraría mucho”, sentenció a este medio.

Gerente Deportivo de Cantolao habla de Bryan Reyna

Academia Cantolao ha sido el club que acobijó a Bryan Reyna tras su paso por las formativas de Sport Boys. Ahí el extremo se formó, agarró confianza e hizo línea de carrera. Incluso tuvo dos experiencias en el exterior como Lanús y Mallorca de España, que posteriormente lo cedió a otros clubes de ese país para que se siga formando.

Raúl Meza, gerente de Academia Deportiva Cantolao también analizó el rendimiento de Reyna con la selección peruana. “Yo creo que ayer Bryan hizo lo que suele hacer en el club durante los partidos de Liga 1. No le costó ni sintió ese peso de vestir la camiseta de la selección, que quizás algunos jugadores en sus primeros partidos les cuesta y venía con ritmo de competencia. A eso se le añade la confianza que le da el entrenador, los compañeros y cómo lo recibieron en la Federación. Eso hizo que tuviera una linda noche”, sentenció el directivo de Cantolao a este medio.

