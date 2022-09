Experta en moda analiza el look de Bruno Pinasco: “Su estilo está inspirado en uniformes escolares”

Asesores de imagen comentan sobre el look de Bruno Pinasco. (América TV)

Este 28 de setiembre, la experta en moda Claudia García estuvo como invitada en el set de ‘En Boca de Todos’ para participar de la secuencia ‘Va o no Va’. Y es que, desde hace varias semanas el magazine de América Televisión está brindando consejos y tips para todos aquellos que están interesados en tener un mejor estilo.

Asimismo, comentan sobre los looks de algunos artistas y este miércoles, a la especialista le tocó opinar sobre la ropa de Bruno Pinasco. Como se sabe, el conductor de ‘Cinescape’ ha mostrado que prefiere las prendas clásicas como pantalones, camisas, suéter, corbatas, sacos, entre otros. Su forma de vestir no pasa desapercibido y por ello, la asesora de imagen no dudó en dar su punto de vista.

“Bruno también tiene un estilo súper clásico con un toque de preppy bastante marcado. Justamente este estilo es inspirado en los uniformes de las escuelas de distintos países de Estados Unidos y Europa. Se puede llevar en cualquier edad, siempre. Sí va su atuendo”, dijo Claudia García.

Sus palabras ocasionaron que Ricardo Rondón se burle de los términos que existen en la industria de la moda. “¿Por qué tan disforzada con esos términos? Mejor di que está con un look pre universitario, de preparatoria o de academia”.

Por su parte, Maju Mantilla resaltó que el comunicador siempre sabe combinar sus prendas. “Él siempre está impecable. Cuando yo lo he visto en presentaciones, combina muy bien los colores, tiene en su armario varios colores y sorprende con su atuendo. Un abrazo para él”.

Expertos en moda comentan sobre el look de Bruno Pinasco. (Captura)

Recordemos que, no solo los expertos en moda han destacado el look de Bruno Pinasco. Hace algunos días, el líder de la banda británica Coldplay dejó a más de uno sorprendido cuando le agradeció a la figura de América Tv por haber utilizado corbata mientras lo entrevistaba.

“Esto es muy especial porque eres el primer entrevistador con una corbata. Muchas gracias. Estas precioso (...)Nos encanta. ¿Es nuestra primera cravat (por la corbata), no? En 23 años nadie jamás la ha usado”, dijo Chris Martin con una sonrisa en su rosto.

Ante ello, Pinasco se mostró contento e, incluso, se animó a bromear sobre su edad. Además, aseguró que le gusta vestir algo clásico. “Esto lo uso por respeto a ustedes. No es que yo tenga 50 años es porque quiero. No tan rockstar. Más clásico, pero me encanta. (La uso) porque hace frío. Esto es algo de nosotros, ya saben”.

Coldplay agradece a Bruno Pinasco por usar corbata en entrevista.| Cinescape

Bruno Pinasco conoció a la Reina Isabel II

Bruno Pinasco contó con lujo de detalles sus encuentros con la fallecida Reina Isabel II, ambos sucedidos en Londres. Esto luego de darse a conocer el la muerte de la monarca. A través de un video publicado en Instagram, el presentador relató que la conoció en el 2010, cuando se estrenó la última entrega de ‘Las Crónicas de Narnia’. “Cuando era chibola, la Reina era fanática de los libros. Hicieron un royal premiere, y me invitaron para formar parte de la alfombra roja”, expresó en su plataforma.

“Cuando me llegó la agenda, pensé que era una exageración porque los tiempos eran demasiado precisos. Decía cosas como ‘a las 16: 00 horas recoger la credencial en el cine, a las 16:15 horas juntarse con los medios internacionales, a las 16:30 entrar a la alfombra roja’. Todo era al milímetro. Los ingleses son unos maniáticos de la puntualidad”, contó.

Ya a las 18: 00 horas, tal y como se marcó en la agenda oficial, la Reina Isabel II llegó en el coche real. “La película era en 3D, ya se imaginan a la Reina con sus lentes. Yo la vi a unos metros de distancia, fue emocionante, era chiquita de tamaño. Estaba con Felipe de Edimburgo, todavía vivía su esposo, bastante alto el señor. Un silencio, un respeto absoluto, nadie se podía mover (...) Cuando acabó la película, todo el cine en silencio, nadie se paró hasta que ella salió”.

Bruno Pinasco y su experiencia conociendo a la Reina Isabel II en Londres | Instagram

SEGUIR LEYENDO