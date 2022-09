Coldplay: Chris Martin le agradeció a Bruno Pinasco por usar corbata mientras lo entrevistaba

El líder de Coldplay resaltó la vestimenta de Bruno Pinasco en entrevista previo a su entrevista. (Captura)

La llegada de Coldplay a Perú causó revuelo los días 13 y 14 de setiembre. La presencia de la banda británica dejó múltiples acontecimientos en nuestro país, entre ellas la entrevista que le concedió Chris Martin y Jon Buckland a Bruno Pinasco horas antes de cantar ante sus miles de fans peruanos en el Estadio Nacional.

Como se recuerda, el conductor de ‘Cinescape’ ha entrevistado a varios artistas internacionales a lo largo de su carrera televisiva y los integrantes de la agrupación inglesa no podía ser la excepción. El presentador tuvo una conversación de casi 16 minutos con los cantantes, pero fue Chris Martin quien resaltó un detalle en la vestimenta de Pinasco.

Todo comenzó cuando el compositor y músico preguntó si ya estaban grabando la entrevista porque quería decir algo importante. Esto causó la impresión de Bruno Pinasco, pues no esperó que lo felicitara y agradeciera por haber usado corbata mientras hablaba con él. Según el también activista, durante todos sus años en la industria musical, nadie había utilizado un look formal.

“Esto es muy especial porque eres el primer entrevistador con una corbata. Muchas gracias. Estas precioso (...)Nos encanta. ¿Es nuestra primera cravat (por la corbata), no? En 23 años nadie jamás la ha usado”, dijo Chris Martin con una sonrisa en su rosto.

La figura de América Televisión se mostró contento por sus palabras e, incluso, se animó a bromear sobre su edad. “Esto lo uso por respeto a ustedes. No es que yo tenga 50 años es porque quiero. No tan rockstar. Más clásico, pero me encanta. (La uso) porque hace frío. Esto es algo de nosotros, ya saben”.

Natalie Vértiz también entrevistó a integrantes de Coldplay

Natalie Vértiz, conductora de ‘Estás en Todas’, fue la encargada de entrevistar a Will Champion y Guy Berryman, integrantes de Coldplay. Los artistas hablaron sobre los fans peruanos, su colaboración con BTS y sobre las canciones que más disfrutan tocar sobre el escenario.

El baterista de la banda fue el primero en resaltar la cálida bienvenida que recibieron el lunes 12 de septiembre, cuando aterrizaron en territorio peruano y cientos de fans los esperaron a las afueras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. “Siempre con intensidad, cantando y simplemente maravilloso. Es un placer. Decíamos que el público en Latinoamérica ha sido tan maravilloso para nosotros, y Perú no es la excepción. Estamos muy contentos de haber vuelto”, señaló Champion.

Tras ello, la exreina de belleza preguntó cómo fue su experiencia colaborando con BTS, la banda surcoreana más popular del momento. Guy Berryman la calificó de “interesante”, ya que se contactaron de una manera “inusual”. “Uno de los chicos de BTS estaba en una entrevista y la pregunta era ‘¿Con quién te gustaría colaborar?’. Y él dijo Coldplay y esa información nos llegó. Creo que hubiera sido tan normal y tan fácil decir que no, porque tradicionalmente ese es el tipo de cosas que hubieran pasado. Pero decidimos, bueno, ¿por qué no?”.

Coldplay habló sobre la fanaticada peruana, BTS y más en entrevista con Natalie Vértiz | América TV / 'Estás en Todas'

