Danny Rosales y Dayanita: los rumores de un romance que terminaron en llanto e indignación

Danny Rosales y Dayanita fueron vinculados sentimentalmente, pero ambos descartaron un romance.

Dayanita y Danny Rosales son dos integrantes del programa cómico ‘JB en ATV’. En más de una oportunidad, se ha especulado que ambos no mantienen una buena relación laboral, pese a la buena química que demuestran en pantallas. De hecho, unas recientes declaraciones de la actriz cómica transexual habrían hecho enojar a su compañero, quien no toleraría ser relacionado sentimentalmente con ella.

Todo empezó cuando Dayanita participó en el canal de Youtube ‘Moloko Podcast’, conducido por Carlos Orozco y Hugo Lezama. Generalmente, la influencer es consultada sobre su supuesto enfrentamiento con Rosales; sin embargo, grande fue su sorpresa cuando le preguntaron si alguna vez había tenido “algo” con su compañero de ‘JB en ATV’.

Inmediatamente, Dayanita respondió que no. “Jamás, nunca… es un gran maestro”, sentenció la actriz y no dejó ningún tipo de dudas al respecto. Como se sabe, la artista suele dejar de lado las bromas cuando se trata de Danny Rosales, pues fue él quien la ayudó a conocer a Jorge Benavides y así tener la oportunidad de llegar a la televisión.

Aunque la influencer fue clara con su respuesta, los usuarios se dirigieron a las redes sociales de Rosales para vincularlo sentimentalmente con Dayanita. La ola de comentarios y los rumores que se esparcieron rápidamente por Internet terminaron por colmar la paciencia del conocido humorista.

Dayanita y Danny Rosales trabajando juntos en espectáculos callejeros. (Instagram)

Danny Rosales explota

A través de sus historias de Instagram, el cómico explicó que no tiene ningún tipo de problema con la comunidad LGBT. Sin embargo, afirmó que se siente incómodo con los rumores que circulan en redes sociales porque estos no solo lo afectaban a él, sino también a toda su familia.

“Si me gustaran los hombres, no tendría ninguna vergüenza en decirlo. Es más, trabajo con personas gays en mis shows, pero de ahí a esto, esto sí me incomoda”, escribió en un inicio sobre las noticias que se generaron.

Minutos más tarde, el integrante del elenco de ‘JB en ATV’ decidió expresar más a fondo su fastidio: “Max es un chico a quien yo respeto, sea su opción sexual o su formación como transexual. Es un chico a quien respeto, de alguna manera le hemos dado un apoyo para que pueda estar donde está”.

“Yo respeto mucho a la comunidad. En mi show trabaja gente gay. Yo no tengo ningún problema en decirlo públicamente, si yo fuera gay, si me gustaran los hombres, no tendría ningún inconveniente en decirlo, pero no. A mí me gustan las mujeres, pero esto sí me incomoda porque tengo detrás hermanas, tengo hijos y me molesta que la gente tergiverse las cosas y, más que todo, los medios de comunicación”, agregó.

Danny Rosales molesto con Dayanita por rumores de romance | Instagram

Dayanita se mostró afectada

Poco después, Dayanita se dejó ver en Instagram con los ojos llorosos y molesta por las declaraciones de Danny Rosales. Al parecer, no le habría gustado nada que el humorista le recuerde el apoyo que le brindaron en su momento para que pueda surgir en la pantalla chica; además de ignorar el hecho que ella siempre dejó en claro que jamás han tenido un romance.

“Mi gente hermosa, solamente hago esta historia para aclarar algunos temas personales que el señor Danny cree que hable de él… yo no pienso hablar o generar polémica absurda de él. Yo respondí en un podcast que jamás tuve un romance con él, pero la prensa trató de malinterpretar las cosas. El señor Danny se dejó llevar… me mandó un mensaje. Yo respeto la trayectoria de todos, pero creo que todos merecemos respeto a la hora de hablar”, señaló en un principio.

“A mí me han vinculado con casi todo el mundo y el día que yo esté con alguien o haya pasado algo con alguien, yo lo diré si la persona me permite hacerlo. Las cosas claras, no quiero tener problemas con nadie. Y si la prensa va a tratar de vincularme y buscar problemas, todos tenemos derecho a ser respetados”, agregó visiblemente afectada.

Dayanita respondió a las declaraciones de Danny Rosales. (Instagram)

