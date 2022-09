Jorge Benavides, Carlos Álvarez y el controversial sketch que los motivó a distanciarse de la TV

Jorge Benavides y Carlos Álvarez volverán a trabajar juntos, luego de estar años distanciados.

Carlos Álvarez y Jorge Benavides fueron la dupla más popular de la televisión peruana gracias a sus divertidos sketches en ‘El Especial del Humor’, programa que crearon juntos en 2003. Sin embargo, cada uno terminó por tomar caminos separados pese a la gran química que tenían en pantalla. Ahora, los cómicos regresan con fuerza en ‘JB en ATV’.

Este viernes 2 de septiembre, los humoristas compartieron una curiosa fotografía en redes sociales, en la que se les ve en una sala de reuniones en compañía del productor de televisión Ney Guerrero. “???”, escribieron para el asombro de los seguidores, quienes esperaban con ansias su reencuentro.

Cuatro días después, se dio a conocer que Álvarez y Benavides grabaron juntos ‘Las pitucas de La Molina’, uno de los sketches más populares del extinto espacio de Latina TV. La secuencia será transmitida por la señal de ATV este sábado 10 de septiembre, prometiendo arrasar en rating como en las viejas épocas.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntan para grabar el emblemático sketch de “Las ‘pitucas’ de La Molina” | TikTok ATV

¿Por qué se separaron?

En marzo de 2011, Carlos Álvarez decidió decirle adiós a ‘El Especial del Humor’, mientras que su compañero Jorge Benavides continuó frente al programa. Poco se dijo sobre los motivos de su renuncia; sin embargo, se especuló que todo se debió a una parodia no emitida sobre ‘La Noche es Mía’.

Según trascendió, la secuencia incluía la pelea física que protagonizó Carlos Carlín, entonces conductor del espacio nocturno, con Phillip Butters en un restaurante miraflorino. Ambos estaban enfrentados porque al conductor de radio no le gustó para nada que el ex Pataclaun besara, a modo de provocación, una imagen suya en televisión nacional.

Sin embargo, el sketch ‘La noche es fría con Carlos Gansín’ jamás salió a la luz por, supuestamente, orden del canal de San Felipe. Esto no le habría gustado a Carlos Álvarez quien, luego de una disputa con los directivos de Latina TV, fue separado definitivamente del programa.

Carlos Carlín se burló de Phillip Butters por unas polémicas declaraciones sobre los homosexuales. (Latina TV)

Pronto, Jorge Benavides negó que su excompañero haya sido retirado por problemas con Carlos Carlín, incluso desmintió que el sketch haya sido vetado. “Se grabó y la verdad de por qué nunca salió es que nunca se terminó. Al no estar culminado, entonces no salió y fue reemplazado por otro que teníamos de reserva y punto, se acabó”, dijo años atrás.

Por su parte, Álvarez inició un nuevo programa llamado ‘El cartel del humor’ y evitó pronunciarse sobre Jorge Benavides, su exdupla. Cuando se le preguntó sobre su relación de amistad tras su partida de Latina, comentó: “Yo estoy en mis cosas, en el teatro, en mis giras, volcado a mi carrera. Pero, como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre”.

Además, dio a entender que su salida sí se debió a un conflicto con Carlos Carlín, desmintiendo así la versión de su excompañero. “No quisiera hacer mayor comentario al respecto, lo que dije lo dije en su momento: hay una sola verdad y punto”, indicó al diario El Comercio en el 2011.

La relación de Carlos Álvarez y Jorge Benavides se quebró tras la salida del cómico de Latina TV.

La reconciliación

En el 2018, Carlos Álvarez sorprendió a todos al aparecer en ‘El Wassap de JB’, donde se reunió con Jorge Benavides después de ocho años de distanciamiento. Para la alegría de los fans, ambos protagonizaron nuevamente la secuencia de Alejandro Toledo y Eliane Karp. Al parecer, los resentimientos habían quedado en el pasado.

Esto quedó demostrado cuando, en el 2021, el integrante de ‘La vacuna del humor’ no descartó trabajar con JB como en los viejos tiempos. “La gente quiere eso, no se puede negar, el público en general quiere que nos volvamos a unir. Creo que hicimos historia cuando nos juntamos por primera vez en Latina y fue un boom el programa, no bajaba de 20 puntos”, dijo el humorista.

El hermano de Alfredo Benavides también se mostró abierto a la posibilidad de contar con su exdulpa en el elenco de ‘JB en ATV’. “No voy a negar la posibilidad de que eso pueda suceder, pero por ahora eso no se podría dar. Tengo que dedicarme al cien por ciento a este relanzamiento en ATV. Más adelante podría ser”, dijo.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reunieron en el 2018, en el programa 'El Wassap de JB'. (Latina TV)

