Famosas que confesaron a nivel nacional la triste pérdida de sus bebés en la etapa de embarazo

Mujeres fuertes que lograron superar las perdidas de sus bebés. Foto: composición

Andrea San Martín publicó un comunicado muy triste en su cuenta de Instagram donde informa a sus seguidores y a la opinión pública que fue intervenida en una clínica local debido a la perdida de su bebé.

Además, detalló que su estado aún es delicado a causa de que perdió mucha sangre en la intervención de histerectomía; es decir, una extirpación total del útero. Su pareja Sebastián Lizarzaburu la acompaña en estos momentos muy doloroso para ambos.

Así como la empresaria Andrea San Martín, otras figuras del espectáculo peruano confesaron a nivel nacional haber pasado por una experiencia similar.

JAZMÍN PINEDO

En una entrevista del 23 de enero de este año, Jazmín Pinedo hizo una fuerte revelación: comentó que después de tener a su hija con Gino Assereto, estuvo embarazada en dos ocasiones, pero lamentablemente en ambas ocasiones perdió a los bebés.

“Sí. Me quedé con las ganas de tener un segundo bebé. Después de tener a mi gordita, quedé embarazada dos veces. La primera vez de dos meses y lo perdí, la segunda vez de tres meses y también lo perdí ”, fue la respuesta de la nueva conductora de +Espectáculo.

Además, debido a lo que vivió, la popular chinita explicó que decidió dejar de intentar ser madre nuevamente; sin embargo, no le cierra la posibilidad a serlo más adelante. “Cuando conozca a alguien (…) Además, ya hablé con mi doctor para congelar mis óvulos porque tengo 31 años y la ilusión de tener otro bebé”, dijo la influencer.

Jazmín Pinedo comentó que perdió dos bebés. Foto: Instagram

STEPHANIE VALENZUELA

La influencer internacional, Stephanie Valenzuela también perdió a su bebé cuando estaba embarazada de dos meses y según contó en el programa de Magaly Medina, el padre había sido el ex candidato a la presidencia George Forsyth.

El 3 febrero del 2015, Stephanie Valenzuela decidió compartir esta triste etapa de su vida con la ‘Urraca’, a quien le confesó que perdió a su bebé tras una discusión que tuvo con ex expareja.

Luego de ello, la bella modelo compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, ella expresó su dolor por la pérdida. “Mi ángel, aunque te tuve en mí pocos meses, me enseñaste la ilusión, me hiciste ver la vida diferente, te hablaba de nuestro futuro feliz y comíamos tanto . Tú fuiste mi fuerza en las penas más profundas y en la última te me fuiste pequeñito y, aunque nunca podré ver el color de tus ojos, sé que siempre estarás arriba mirando cada paso que doy y te prometo ser esa mujer de la que hubieras estado orgulloso”, escribió Stephanie.

Stephanie Valenzuela perdió bebé de George Forsyth. Foto; Instagram

ANDREA LLOSA

La periodista Andrea Llosa no pudo más y confesó en uno de sus programas que perdió a su bebé antes de tener a su primer hijo por el proceso de inseminación artificial.

En marzo del 2020, Andrea, entrevistó a una de sus panelistas que estaba molesta por el comportamiento de su hermana, la cual no quería ser mamá y abandonó a su pequeño.

La conductora de televisión se sintió muy identificada con el caso y habló sobre el difícil camino que tuvo que recorrer para convertirse en mamá. “Te voy a hablar como mamá, todas las personas lo saben (...) más allá de que una pueda salir embarazada. Yo sé lo complicado que es ser mamá”, indicó Andrea Llosa.

“A mí me ha costado mucho ser madre, mi primer hijo es inseminación artificial (...) Por eso no me gusta que tu hermana te restriegue en la cara, no ser mamá porque sé lo doloroso que es no ser mamá (...) En el caso de muchas mujeres y en el mío, se sale embarazada, pero en el camino lo pierde, es un dolor muy grande, es una frustración ”, contó muy afectada.

Luego de ello tuvo a dos jovencitos varones. Separada de su esposo, hoy le dedica todo su tiempo a sus proyectos, el programa ‘Andrea’, ‘Nunca Más’, y La Casa del Amor, que es un centro donde brindan apoyo psicológico a las mujeres que sufren de violencia física y psicológica.

Andrea Llosa también comentó que le costo mucho tener si primer hijo, debido a una pérdida. Foto: Instagram.

OLINDA CASTAÑEDA

A pesar de que la modelo Olinda Castañeda había anunciado que estaba muy feliz porque se encontraba en la dulce espera en diciembre del 2021, este verano tuvo que comunicar que había perdido a su bebé.

En una entrevista con un medio local, contó que su gestación de dos meses no continuó. En ese sentido, señaló que se tomará un tiempo con su esposo Christian Marcial para poder tener otro hijo.

“Pasamos por un momento complicado... en nuestra ecografía, nos dijeron que el embarazo no había continuado, solo había saco gestacional y tenían que hacerme una limpieza. Al final comprendimos que Dios sabe por qué hace las cosas y siempre hay que estar agradecidos con él”, dijo la influencer.

Olinda Castañeda expresó que esta pérdida afectó un poco su matrimonio, y que ambos han llevado el luto de forma separada. Sin embargo, lograron superarlo y reconciliarse.

Además, la modelo detalló que piensan llevar un tratamiento de fertilidad con su pareja. “Vamos a hacer un tratamiento, pero nos han dicho que en seis meses podemos intentarlo”, comentó Olinda Castañeda.

“En realidad, lo dejamos en las manos de Dios, por el momento estoy enfocada en mi matrimonio, creciendo y aprendiendo cada día más”, dijo para el diario Trome.

Olinda Castañeda también vivió un embarazo interrumpido.Foto: Instagram

NATALIA MERINO

Aunque ahora la creadora del blog Cinnamonstyle Natalia Merino se luce más feliz que nunca debido a su embarazo, meses atrás vivió un episodio que le marcó la vida, perdió a su primer bebé en la etapa de gestación.

Por medio de sus plataformas digitales, Natalia Merino expresó a su comunidad de seguidores que el año pasado había sufrido la pérdida de su bebé, expresando sus deseos de querer ser madre y que lo ocurrido le causó un gran dolor a ella y su esposo.

Ella recibió el cariño y apoyo de sus fanáticos y otros creadores de contenidos, quienes le enviaron mensajes de fuerza para poder afrontar ese momento. Hoy tiene seis meses de gestación y tendrá una niña, así lo demuestra en las fotos que postea en sus redes sociales.

Natalia Merino sufrió la perdida de su primer bebé cuando estaba embarazada. Foto: Instagram

MILENA ZÁRATE

Milena Zárate pensó que jamás tendría una familia, debido a que los 15 años perdió a su bebé a los ocho meses de vida. La empresaria confesó esta noticia cuando fue participante de ‘Reinas del Show’ en el programa de Gisela Valcárcel.

Este capítulo de su vida marcó muy duro a la colombiana, ya que años después tuvo mucho miedo de volver a salir en estado.

“Cuando yo quedé embarazada tuve muchos sentimientos y siempre me preparé para cuando mi hija se fuera, creí que moriría … yo todo el tiempo la tocaba, le ponía la mano para ver si respiraba. El día que cumplió los 8 meses yo no podía dormir, pero creo que a partir de ahí me curó. Nunca más soñé con los niños que se morían”, comentó en ese entonces.

Hoy la empresaria vive feliz con su pequeña, fruto de su fallida relación con el actor cómico Edwin Sierra. La colombiana señala que es el regalo más hermoso que Dios le pudo dar.

Milena Zárate contó que antes de tener a su primer hija, perdió a un bebé. Foto: Instagram

