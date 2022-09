Rodrigo González defiende su rating tras burlas de Magaly Medina: “El rey de la noche es Luz de Luna”

Rodrigo González contesta a Magaly Medina por burlas al rating de ‘Amor y Fuego’. (Willax TV)

Rodrigo González no se quedó callado ante las burlas de Magaly Medina al rating de ‘Amor y Fuego’ en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’. Y es que, al parecer, la popular ‘Urraca’ no soportó que el magazine de Willax TV haya invitado a Giuliana Rengifo para hablar sobre el ampay que emitió en su espacio de ATV y no dudó en reírse agradeciendo a ‘Los Picapiedras’, resaltando que son el programa ‘más visto de las dos de la tarde de la televisión nacional’.

Si bien, la periodista no mencionó nombres, dejó por entendido que se refería ‘Amor y Fuego’. “¿Qué he dicho?, ¿por qué se están riendo? A lo hipócrita, ¿no? Cómo si yo no supiera que Los Picapiedras sobre quien tienen más rating. Ay, pero me encanta imitar a las hipócritas”, expresó causando risas en su set de televisión.

Esto no pasó desapercibido para Rodrigo González y no dudó en contestarle a Magaly Medina fiel a su estilo. El popular ‘Peluchín’ inició la conducción de ‘Amor y Fuego’ este 21 de setiembre con la canción e imagen de la teleserie ‘Luz de Luna 2′ felicitándolos por su alto rating.

“La novela los revuelca a todos los show que están en señal abierta a esa hora, a las 9:45 de la noche triplicando (el rating). Ellos hacen 23, 21, 19, 18 puntos mientras la competencia el viernes hizo entre 7 y 8 puntos. Por eso se desesperaron y el lunes jugaron hasta con el marido, ya apelan a técnicas fariselescas. Hay que felicitar a Luz de Luna que la rompen. Los verdaderos reyes de la noche son ellos”, dijo el presentador en clara referencia a Medina.

Magaly Medina se burla del rating de Amor y Fuego | Magaly TV: La Firme

En otro momento, el periodista señaló que ‘Magaly TV La Firme’ no le gana a nadie en su horario, solo al noticiero de Latina TV. En ese sentido, aseguró que Andrea Llosa es la verdadera reina de la televisión por las cifras que logra con su programa y se animó a invitarla a formar parte de Willax TV.

“Andrea es la verdadera reina de ATV, la deja un gran colchón que luego ya baja, pero eso no te lo cuenta. Andrea, ya múdate de canal, acá te queremos, acá no tenemos ese tipo de mezquindad, acá te reconocemos como la verdadera reina, acá no te cerramos las puertas”, expresó en medio de varias carcajadas.

Finalmente recordó que ‘La purita verdad’, noticiero que estaba a cargo de Magaly Medina cuando trabajaba en el set de San Felipe, no tuvo el éxito que esperaba y había otros programas que le ganan diariamente en el rating. Además, recalcó que tanto él como Gigi Mitre no han sido expulsados de ningún canal.

“Los Picapiedras y El Chapulín Colorado también hacía más rating que La purita verdad, hacían dos puntos en la mañana. ¿Por qué crees que aprovecharon lo de Paolo Guerrero para mandarla a su casa? nadie habal de eso. La autodenominada reina de la televisión peruana, la han sacado del aire en tantos canales, la han echado. A nosotros nunca nos han echado de ningún canal, nunca ni siquiera nos han levantado un programa del aire, es más, nos piden renovar contratos de dos años en dos años. De Latina nos fuimos triunfando y acá también estamos triunfando, por eso nos piden que nos quedemos”, concluyó.

Rodrigo González le responde a Magaly Medina y resalta a 'Luz de Luna 2' por ser el programa más visto. (Captura)

