Magaly Medina ironiza con candidatura en OnlyFans de postulante a regidora en San Martín

Tess García Santamaría, una de las candidatas a regidora del movimiento Unión Regional, en San Martín, sorprendió a la población electoral con su “estrategia política” para llamar la atención y dar a conocer sus propuestas en la red social de OnlyFans.

García, quien postula como primera regidora al municipio Distrital de La Banda de Shilcayo, señaló en diálogo con ‘Al Estilo de Juliana’ que su agrupación política no cuenta con el presupuesto suficiente para promocionar su candidatura por lo que no tuvo mejor idea que trasladar sus propuestas a su cuenta en la red social para adultos.

“A mí me ha gusta mostrar... mis propuestas. Soy una mujer con vocación de servir. Me gustaría satisfacer a todos mis vecinos con buenos proyectos y ayudarles en su calidad de vida”, dijo la candidata en el programa de Juliana Oxenford.

En la mayoría de sus vídeos, la postulante de 44 años luce con poca ropa y realiza movimientos sensuales para captar la atención de sus suscriptores. Incluso, en uno de los clips se le ve con la bandera del movimiento ‘Unión Regional’ envuelto en su cuerpo desnudo, mientras baila para la cámara.

Ante la pregunta de la periodista de ATV sobre cuánto es lo que percibe en la mencionada red social, Tess García Santamaría prefirió no responder y aseguró que su cuenta lo tiene desde la pandemia. “He visto que muchas chicas de Lima tienen su cuenta y me dije porque no una provinciana puede tener también su cuenta”, indicó.

En una entrevista con una radio de Tarapoto, la candidata aseguró estar cansada de las prácticas tradicionales para ganar adeptos. “Estoy cansada de la política de siempre y, como emprendedora, merecemos un cambio”.

Magaly Medina ironiza por candidatura de Tess García

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv La Firme’, la popular ‘Urraca’ ironizó sobre la candidatura de García Santamaría, aspirante a regidora por un municipio de Tarapoto que no ha demostrado tener un perfil académico necesario ni experiencia laboral para asumir un puesto municipal, sin embargo, logró que el candidato a

“Ella es la representante del OnlyFans en la política y ante el Jurado Nacional de Elecciones. Seguramente cuando su partido y la ONPE le pidió que de a conocer sus atributos, su curriculum, ella presentó su OnlyFans (...) Esta candidata luce todos sus atributos físicos. Un ‘calateo’ al por mayor, ella no se guarda nada”, señaló Magaly Medina.

¿Qué es OnlyFans?

OnlyFans es una plataforma y aplicación en línea creada en 2016. Esta red social permite a sus usuarios subir fotos, videos y hacer transmisiones en vivo de carácter sexual exclusivo y explícito a través de una membresía mensual.

