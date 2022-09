Josefina Townsend a Urresti: “Pudo contestar la pregunta, pero a veces es difícil salirse de un libreto”

Josefina Townsend y Daniel Urresti (Andina)

El debate municipal del último domingo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a las elecciones del próximo 2 de octubre, más que propuestas memorables, dejó escenas poco favorables para los candidatos. La más resaltante fue la que protagonizó el postulante Daniel Urresti, quien le reclamó a la conductora del debate Josefina Townsend luego de que esta le preguntara por el caso del periodista Hugo Bustíos.

“Gracias a las personas que me han dado aliento y ánimo en este trabajo que vemos que no es fácil. Lo podíamos sospechar, pero no la magnitud de la reacción o la forma del candidato Urresti que ha tenido tantas opciones de responder de otra manera, y no como lo hizo”, manifestó Townsend en su canal de YouTube Sálvese Quien Pueda.

¿Qué le dijo Daniel Urresti?

Además Josefina Townsend reveló qué le dijo el candidato de Podemos Perú cuando luego de la comentada escena se acercó a la mesa de conductores del debate, mientras hubo un corte en la transmisión, para realizar su reclamo.

La periodista comentó que, al inicio del debate, ella y Carlos Cornejo, el otro conductor, habían indicado que había acusaciones y cuestionamientos contra los candidatos y que sería la ciudadanía la que se forme su opinión a la hora de votar y que la justicia tendría la última palabra.

“Pero el tema Bustíos venía el caso, el tema es gravísimo, es el asesinato de un periodista. Sí puede suceder que el Poder Judicial falle mientras él (Urresti) es alcalde. Entonces él saldría de la alcaldía y asumiría su segundo (José Luna)”, señaló.

“Él (Urresti) insistía en que esa pregunta no podía hacerse. Yo creo que periodísticamente todas las preguntas se pueden hacer de manera respetuosa, sobre todo cuando responden a temas de interés público. Es siempre un riesgo tener un candidato sobre el cual pesa un proceso judicial que lo puede declarar inocente o no, y si no es inocente eso impacta en el municipio”, agregó.

El candidato de Podemos Perú recriminó a Josefina Townsend por preguntar por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Video: TV Perú

¿Qué ocurrió en el debate?

El candidato de Podemos Perú se incomodó y evitó responder a una pregunta que le hizo la moderadora Josefina Twonsend sobre el juicio que se le sigue por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y José Luna Morales, su teniente alcalde, investigado de integrar una banda criminal.

“Usted tiene un proceso abierto por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. En caso de ser hallado culpable y haber sido elegido como alcalde, su lugar sería ocupado por quien es candidato a teniente alcalde, el señor José Luna Morales”, preguntó Townsend al inicio de la presentación del candidato a la alcaldía de Lima, quien sorprendido evadió la consulta y consideró más importante dar a conocer su propuesta sobre seguridad ciudadana.

“No está respondiendo la pregunta, candidato Urresti. ¿En manos de quién quedaría la ciudad cuando el candidato a su teniente alcalde está siendo procesado por corrupción?... Que conste que casi no ha respondido a la pregunta ciudadana y tampoco ha respondido a la pregunta que le hemos hecho sobre su candidato a teniente alcalde y los procesos que tiene en curso”, refutó Twonsend.

Minutos después de este altercado, y en pleno corte comercial, Daniel Urresti se acercó a la periodista a increparle por la pregunta que le hizo y “para discutir con ella por la forma en la interacción en la pregunta ciudadana” lo que fue calificado en redes sociales como “un actuar poco democrático por parte del candidato”.

