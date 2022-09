EN VIVO Debate 2022: Candidatos a la alcaldía de Lima expondrán sus propuestas

Jurado Nacional de Elecciones hizo un llamado a los candidatos a no llevar portátiles para evitar conflictos entre los simpatizantes de las diferentes tiendas políticas. “Siempre se insta a evitar llevar ‘portátiles’, no solo por la pandemia sino por la seguridad; no queremos conflictos que se puedan generar en la entrada o cerca al lugar del debate”, indicó Mónica Mauricio, vocera del JNE en temas de educación y formación cívico-ciudadana a Agencia Andina.