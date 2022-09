Daniel Urresti: Todo lo que pasó tras la pregunta sobre el asesinato de Hugo Bustíos y su polémico teniente alcalde

Daniel Urresti se pronuncia tras polémica con Josefina Twonsend | Latina TV

Daniel Urresti se convirtió en el protagonista del debate municipal que se desarrolló la noche del domingo en el auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El candidato de Podemos Perú se incomodó y evitó responder a una única pregunta que le hizo la moderadora Josefina Twonsend sobre el juicio que se le sigue por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y José Luna Morales, su teniente alcalde, investigado de integrar una banda criminal.

“Usted tiene un proceso abierto por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. En caso de ser hallado culpable y haber sido elegido como alcalde, su lugar sería ocupado por quien es candidato a teniente alcalde, el señor José Luna Morales”, preguntó la también periodista al inicio de la presentación del candidato a la alcaldía de Lima, quien sorprendido evadió la consulta y consideró más importante dar a conocer su propuesta sobre seguridad ciudadana.

“No está respondiendo la pregunta, candidato Urresti. ¿En manos de quién quedaría la ciudad cuando el candidato a su teniente alcalde está siendo procesado por corrupción?... Que conste que casi no ha respondido a la pregunta ciudadana y tampoco ha respondido a la pregunta que le hemos sobre su candidato a teniente alcalde y los procesos que tiene en curso”, refutó Twonsend.

Urresti arremetió e indicó que el debate era para dar propuestas, no para ver casos. El Jurado dijo que era la gente la que iba a decidir”.

Minutos después de este altercado y en pleno corte comercial, Daniel Urresti se acercó a la periodista a increparle por la pregunta que le hizo y “para discutir con ella por la forma en la interacción en la pregunta ciudadana” lo que fue calificado en redes sociales como “un actuar poco democrático por parte del candidato”.

“¿Sabes si yo he matado a alguien? Usted dijo que la coidadanía debe decidir. Entonces, ¿por qué me hace esa pregunta?”, reclamó airado a la moderadora que lo escuchaba desde su sitio.

Posteriormente, se retiró del auditorio y pidió a todo su equipo tener una reunión de emergencia para evaluar su permanencia en el debate municipal. Esto alarmó inmediatamente a los organizadores del evento y buscaron a Urresti por varias zonas del auditorio.

Personal del candidato de Podemos manifestó su incomodidad al Jurado Nacional de Elecciones, quienes le hebrían prometido hacer una aclaración durante el debate, pero esto nunca ocurrió pese al pedido reiterado del aspirante al sillón municipal.

“Aquí hubo un intento de crear un nuevo Muñoz. A própósito no se ha seguido el formato que se nos dijo anoche y se me ha formulado una pregunta que ha sido una emboscada. El JNE se comprometió a dar un disclamer”, se quejó Urresti en el cierre de su presentación.

Perdió los papeles

Al término del debate municipal, Daniel Urresti aseguró que “siempre he sido respetuoso y me ceñí en mis respuestas que todos acordamos y cualquier tema personal, ya sea judicial, sentimental o económico, etc, lo respondí en los medios de comunicación. Me parece una total falta de respeto con la familia Bustíos, que en pleno debate oficial del JNE, se escarbe en el dolor del periodista asesinado en Ayacucho. Este uso del Caso Bustíos por parte de la moderadora Josefina Twonsend recuerda al uso electoral que le quiso dar el candidato López Aliaga en un debate anterior cuando mostró una foto y dijo que estaba llorando por Hugo Bustíos. Eso lo rechazo de manera categórica. Reafirmo mi respeto a las autoridades de mi país, en particular al JNE”.

Asimismo, se disculpó por alguna actitud “que pudiese haberse mostrado por esta emboscada disfrazada de pregunta que estaba fuera de todo lo establecido para el debate, porque lo que tenía que hacer la moderadora era una pregunta de seguimiento, una pregunta del mismo tema, en este caso sobre las áreas verdes y no hizo una pregunta sobre otra cosa y quien va a ser condenado por difamación es el señor López Aliaga”, recalcó.

Al respecto, el analista político Juan de la Puente sostuvo que Forsyth ganó el debate, mientras que “el resto perdió de varios modos e intensidades”.

