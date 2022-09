Irven Ávila confesó sus sueños con Sporting Cristal y resaltó un detalle de Roberto Mosquera

Irven Ávila es uno de los jugadores más experimentados de Sporting Cristal esta temporada. (Club Sporting Cristal)

Sporting Cristal es uno de los equipos que se mantiene entre los primeros lugares del Torneo Clausura. De hecho, es uno de los candidatos para ganarlo, ya que viene en un alza notable con cuatro victorias y dos empates en los últimos seis partidos. Ahora, parte de este éxito se lo debe a Irven Ávila, delantero que brindó una entrevista recientemente y explicó sus sensaciones de estar en el club ‘celeste’.

“Para mí Cristal lo es todo. Es el club más importante al que he pertenecido. Le debo haber cumplido muchos sueños de chico, como salir campeón, jugar Libertadores y sentir el enorme cariño de una gran hinchada como la que tenemos en todo el país”, señaló para el medio ONCE.

Y es que el ‘Cholito’ llegó el 2012 a tienda ‘rimense’ procedente de Sport Huancayo de la mano de Roberto Mosquera. En su primera temporada conformó un peligroso tridente de ataque con Hernán Rengifo y Junior Ross, con el que salió campeón nacional y pudo marcar 15 goles en 38 partidos.

Irven Ávila alzando el trofeo de campeón nacional el 2012 con Sporting Cristal. (ANDINA)

Luego se mantuvo por cinco años más y, en ese tiempo, admitió que tuvo ofertas del extranjero, aunque no colmaron las expectativas, tanto de él como de la institución. “Tuve propuestas concretas de clubes de Bélgica, Portugal, incluso una hasta de Arabia, pero no se terminaban concretando o porque no terminaban de convencerme o porque no eran del todo beneficiosas para el club. Siempre quise retribuir a la institución todo lo que me dieron como jugador y ser humano. Siempre me reunía con la dirigencia para evaluar las ofertas, pero no nos terminaban de satisfacer y yo me sentía muy cómodo en el club como para irme porque sí a cualquier lugar”, contó.

Apoyo de Roberto Mosquera

Como se mencionó líneas arriba, Mosquera fue quien lo llevó a Sporting Cristal. Justamente, Ávila tuvo palabras de elogio sobre el técnico, resaltando el apoyo que brinda aún en momentos difíciles. “Aparte del conocimiento que el ‘profe’ transmite está la confianza que te da. Eso a uno como futbolista le ayuda a rendir en su mejor nivel. Roberto es un entrenador que sostiene a sus futbolistas, incluso cuando las cosas demoran en salir, porque él sabe que estás trabajando bien y tarde o temprano se van a dar”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que como ejemplo su caso cuando el entrenador lo cambió de posición y, pese a que no le fue bien del todo, siempre estuvo su respaldo. “Hace poco me pusieron a jugar de ‘9′ y los goles no estaban dándose con la continuidad que todos quisiéramos. Él no te baja el dedo por uno o dos partidos. Te respalda, conversa y trabaja mucho contigo para superar esos baches. Son esos aspectos los que logran que el jugador se sienta respaldado y recupere rápido la seguridad”, comentó.

Irven Ávila en un abrazo con Roberto Mosquera. (Difusión)

Sueños con Sporting Cristal

Finalmente, Irven Ávila dejó en claro que anhela retirarse en Sporting Cristal, aunque la decisión final esté en manos del DT y la dirigencia. Para ello, es importante destacar que su contrato culmina a finales de este año, por lo que una renovación aún está pendiente por conocer si se dará.

“A mí me encantaría quedarme en Cristal hasta el último día de mi trayectoria, conseguir más títulos y goles que me permitan seguir haciendo historia con mi equipo. Eso ya depende de la directiva y el comando técnico, ahorita en lo que estoy mentalizado es en salir campeón nacional a fin de año”, sostuvo.

El delantero de 32 años ha defendido a los ‘bajopontinos’ durante ocho temporadas. Esa larga estadía le ha permitido llegar a los 119 tantos, que le han posicionado en la quinta ubicación de los máximos goleadores del club.

Tabla de goleadores:

Jorge Soto / 176 goles

Alberto Gallardo / 148 goles

Luis Bonnet / 139 goles

Julinho: 138 goles

Irven Ávila / 119 goles

