Renato Tapia a corazón abierto sobre su inclinación por el fútbol y la estadía en Celta de Vigo

Renato Tapia es uno de los pocos jugadores peruanos que no debutaron en Primera División en suelo nacional. De hecho, lo hizo en la Eredivisie de los Países Bajos con la camiseta del Twente en el 2014. Desde ahí en adelante se ha mantenido en el extranjero hasta llegar a la selección adulta, donde es uno de los más representativos. En ese sentido, el mediocampista se mostró a corazón abierto y contó cómo decidió dedicarse al fútbol, entre otras cuestiones.

Antes que todo, es importante mencionar que el ‘Cabezón’ se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal y luego pasó al Esther Grande de Bentín, previo a su paso al balompié holandés. Y con la ‘bicolor’ también tuvo participaciones que le valieron estar en la mira de equipos europeos, entre ellos, el Tottenham y el Liverpool. “A los 15 años pude jugar mi primer Sudamericano con la selección Sub-17. Luego tuve unas pruebas en Inglaterra y ahí me di cuenta de que era lo mío, que me gustaba y quería hacer una profesión de ello”, comentó en una entrevista para LaLiga Santander.

Fichaje por Celta de Vigo

Luego pasó por el Twente, Willem II, Feyenoord hasta llegar al Celta de Vigo. En esa línea, el volante nacional confesó los momentos en cómo su desarrolló su fichaje por el cuadro vigués. “Estaba en casa, iba a ser mi cumpleaños dentro de poco y me llamaron para ver la opción de unirme al Celta. Ya se había cumplido mi contrato con el Feyenoord y no lo dudé. Sabía que era un club con un proyecto muy lindo y con una hinchada muy buena. Esas cosas me llamaron mucho la atención”, aseguró.

Renato Tapia cuando fue presentado en el Celta de Vigo como nuevo fichaje. (RC Celta)

Adaptación a Vigo

En cuanto a su adaptación, Tapia reveló que fue Hugo Mallo, zaguero y referente de los ‘celestes’, quien fue su guía de cómo era su nuevo club. “Desde que llegué Hugo (Mallo) me abrió las puertas del club y me enseñó un poco el club y cómo trabajaba. Quedé muy contento con el recibimiento y me pude acoplar muy rápido”, dijo.

Ahora, de acuerdo con lo que narró Renato, su vida en Vigo le ha maravillado, pues radica en la playa frente al mar. “Al levantarte te tomas un café mirando al horizonte y estando tranquilo. Es totalmente distinto”, comentó.

Celta de Vigo

Para terminar, en el elenco dirigido por Eduardo Coudet ha coincido con varios jugadores de alto nivel, pero se quedó con el atacante español, Iago Aspas. “Es un ‘crack’. Sabe todo de todos los registros del fútbol. Está seguro en mi ‘top’ 5 de futbolistas con los que he jugado”, sostuvo.

Renato Tapia recibió la cinta de capitán de Iago Aspas en un duelo de pretemporada con Celta de Vigo. (CeltaMedia)

Y como no podía faltar, Renato Tapia dio a conocer la intención de la escuadra ‘celtista’, que se ubica en la casilla 13 de LaLiga española con solo siete puntos en su haber. Es consciente que tienen mucho por mejorar y, más aún, tomando en cuenta que el 2023 se cumplirá 100 años desde su creación. “Tratar de escalar posiciones y darle una cara totalmente nueva. Sería bonito darle una alegría al club en su centenario, que se sienta viva la ciudad y darles una alegría a los aficionados, que tanto se merecen”, concluyó.

El centrocampista es uno de los jugadores más importantes para el ‘Chacho’ Coudet en el Celta de Vigo. En su primera temporada (2020/2021) empezó siendo titular y una de las figuras del campeonato, pero en la segunda campaña las lesiones y constantes participaciones a la selección peruana mermaron su físico, llegando a perder el puesto. Para el actual curso, ha alternado titularato y suplencia, pero esperar dar ese paso que lo consolide a sus 27 años en la élite europea.

