Erick Osores y el mensaje para Juan Reynoso en la selección peruana: “El hincha quiere ‘chocolate’”

La selección peruana cayó en su primer partido amistoso bajo el mando de Juan Reynoso ante su similar de México en el Rose Bowl de Pasadena, California, Estados Unidos. Con apenas un par de semanas de entrenamientos, el ‘Cabezón’ debutó con la ‘bicolor’ y, pese al resultado adverso, se vieron indicios de su modelo de juego. En ese sentido, el periodista Erick Osores habló sobre lo que dejó este compromiso, que apenas marca el comienzo de un nuevo proceso.

“La selección peruana de fútbol ha tenido un nuevo inicio bajo la conducción de Juan Reynoso en una jornada futbolística en donde hemos visto mucho, de todo. A algunos les convenció, a otros no. Lo único claro es que es el primer partido y sacar conclusiones así haya goleado a México, termina siendo una percepción, pero no la confirmación de lo que vamos a ver en el tiempo. Y si Perú perdía feo con México, seguramente que algunas alertas se iban a prender, pero iba a ser lo mismo”, fueron sus primeras palabras en el programa Equipo F de ESPN Perú.

En eso, se refirió a la comparación que hicieron muchos hinchas, con respecto al equipo que dejó Ricardo Gareca, con un juego de posesión y toque, a uno directo y más adaptado al rival. “Lo que no se puede evitar y que la gente lo ha hecho constantemente, es comparar. La forma de jugar entre Reynoso y Gareca. Pero lo que yo vi en el campo del Rose Bowl, es que nos encontramos con una versión de la selección muy rigurosa. Que corrió a destajo, que ocupó muy bien los espacios para defender con mucha atención y que, en esa tarea, descuidó la parte ofensiva”, dijo.

De pronto, Osores no dejó de lado un suceso y recordó al elenco que dirigía Juan Reynoso en Universitario de Deportes el 2009, cuando salió campeón nacional. “Al margen de algunos rasgos o características nuevas que vamos a ver, este Perú, de alguna u otra forma a mí me hizo acordar a la ‘U’ del 2009. Claramente una forma de jugar de Juan Reynoso”, mencionó.

Finalmente, el panelista del también programa Fútbol en América, le envió un mensaje al entrenador nacional sobre el estilo de juego de la ‘blanquirroja’, que muchos fanáticos vieron lejano a la versión ofrecida por el ‘Tigre’. Es consciente de que ellos no mandan en el plantel, pero que es un factor que ha hecho devolver la ilusión a la gente.

“En una encuesta que hice, llegué a la conclusión que la gente lo que quiere ver en Perú es ‘chocolate’, quiere juego, esa identidad, ese toque, esa asociación. Y la verdad es que aunque Reynoso tiene una idea y se va a respetar, también creo que tiene que mirar con atención ese pedido del público. Sí, la gente no dirige, no va a hacer ganar partidos a la selección, no va a tomar una decisión en cuanto a una formación, pero creo que el técnico tiene que atender esa parte”, sostuvo.

En efecto, ha habido una variación en la propuesta de Reynoso con respecto a lo plasmado por Gareca. De hecho, hasta antes de ser elegido como entrenador para este proceso, muchos hinchas criticaron su designación debido a su estilo, dado que a pesar de que le permitió salir campeón en la ‘U’, Melgar, Bolognesi y Cruz Azul, sus equipos no lucieron ni fueron atractivos, sino más pragmáticos.

También es importante recalcar que esto solo es el inicio, y contra El Salvador este martes 27 de setiembre podría ofrecer una mejor versión ante un rival de menor jerarquía que México. Se verá en los próximos amistosos (de noviembre) y en el debut de las Eliminatorias Sudamericanas.

