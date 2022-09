Surco: Ladrón roba celular a menor y al huir muere atropellado por camioneta

Delincuente fue arrollado por vehículo al escapar tras robar celular. Foto: Correo.

La Policía Nacional del Perú informó que un ladrón perdió la vida al ser arrollado por una camioneta en plena panamericana sur, cuando intentaba huir con un celular que minutos antes había robado a un menor de edad.

Según testigos, el delincuente subió por la parte de adelante del bus y al ver que el joven tenía entre sus manos el equipo móvil se lo arrebató. Al bajar por la parte inferior del vehículo empezó a correr rápidamente, en ese momento una camioneta que transitaba por la vía rápida lo embistió, ya que el sujeto apareció de la nada.

Los efectivos policiales aseguraron que el ladrón no cuenta con documentos que puedan acreditar su identificación, pero tendría entre 25 a 30 años. El hecho ocurrió aproximadamente a las 11 de la noche del último domingo entre los distritos de San Juan de Miraflores y Surco.

El conductor de dicho vehículo, de 53 años, fue intervenido y conducido a la comisaría de San Juan de Miraflores para las investigaciones de ley.

“Se apareció de la nada, mi hermano frenó e impactó. El chico ha salido volando, luego se han estacionado; vinieron bomberos que lo jalaron más allá”, comentó a Trome un familiar del chofer, quien no se identificó.

Tras este accidente, la policía tuvo que restringir el pase de vehículos por esta zona, ya que tuvieron que cercarla para que los peritos puedan hacer su trabajo. Los agentes informaron que la menor, a quien le arrebataron el celular, reconoció al ladrón y que tuvo que ir a la dependencia policial para hacer la denuncia respectiva.

Luego de varias horas, hasta el lugar llegó el fiscal de turno y agentes de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UIAT SUR), para iniciar con las averiguaciones del caso.

Se conoció que los restos del joven delincuente fueron llevados hasta la Morgue Central de Lima, donde será sometido a la necropsia de ley. Se espera que algún familiar pueda solicitar los restos del ladrón.

La PNP brindó algunos datos para saber si alguna persona puede identificar al malhechor, que vestía un buzo azul y zapatillas negras y que aproximadamente tendría entre 25 a 30 años. Además, los agentes de investigación no descartan que este sea la forma en la que el delincuente operaba, aprovechando que los pasajeros de ómnibus de transporte público viajan distraídos mirando su celular.

Robo de celulares se incrementa en Lima

El robo de celulares es uno de los delitos más comunes en Perú. Según datos de Osiptel, entre abril y marzo se registraron más de 4,000 celulares robados por día. Este delito no solo viene acompañado del hurto del celular, sino que, en muchas ocasiones, se comete violencia física que puede llegar hasta la muerte de la víctima.

“Les recomiendo que tengan un celular de gama baja cuando va a salir a la calle. Los de alta gama solamente deben usarlos en lugares muy seguros para ustedes. Básicamente, en cuanto al tema de los celulares es la prevención como actitud. Es decir, no mostrar el delincuente lo que va a robar. Si uno saca un celular de alta gama en cualquier punto, en cualquier distrito, seguramente puede ser un blanco fácil de la delincuencia”, precisó César Ortiz, de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana.

“Frente a un delincuente armado no se debe hacer absolutamente nada porque uno puede perder el bien, pero no perder la vida o quedar malherido, como ocurre muchas veces. Frente ese tipo de delincuencia armada, violenta, no hacer nada”, advirtió.

