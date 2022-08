Robo de celulares y cuentas bancarias: ¿Las bancas móviles son seguras?

El robo de celulares es el más común. Fuente: Vanguardia.com

El robo de celulares ha aumentado junto con la inseguridad ciudadana. Pero esta problemática no significa solo el hurto de un equipo móvil, sino también el acceso a agentes externos de datos importantes de los usuarios. En la actualidad, las personas llevan en sus teléfonos información personal a través de correos, aplicaciones de mensajería, fotografías y plataformas de cuentas bancarias. Por este motivo, la ola delincuencial ha generado un incremento en el robo de dinero mediante aplicaciones de entidades financieras.

Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el hecho delictivo que más perjudica a la población mayor de 15 años es el robo de dinero, cartera y celular. Según precisó, el 10% de los peruanos son víctimas de estos delitos .

Por su parte, Osiptel reveló que desde el mes de enero hasta abril se han registrado 523 mil 406 teléfonos móviles robados. A diario, las comisarías registran más de 4,500 denuncias de hurto de celulares . Dentro de este período de tiempo, el mes donde más celulares fueron reportados como robados fue marzo, el cual alcanzó un total de 140 mil 412 robos de equipos solo en dicho mes.

Existe un alto porcentaje de posibilidad de ser víctima del robo de celulares, pero no es la única forma de padecer de fraude financiero. Según la Superintendencia de Bancas y Seguros de Perú (SBS), el phishing es una de las formas más comunes de robo a cuentas bancarias. Este método consiste en la obtención de datos personales mediante mensajes engañosos.

“Es una modalidad de estafa que utiliza el envío de un correo electrónico que suplanta la imagen de una empresa o entidad formal (mediante el uso de los colores y logotipo de dicha empresa) con el objetivo de obtener datos como claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, entre otros, para utilizarlos de forma fraudulenta”, informa la SBS en su página web.

¿Aplicaciones bancarias seguras?

El incremento de métodos de fraude bancario exige a entidades financieras y usuarios que tengan mayor precaución ante un posible robo. Según Jimmy Armas, director de la Maestría de Ciberseguridad de la Escuela de Postgrado de la UPC, en términos generales, las plataformas no cuentan con un alto nivel de protección de información personal.

Aplicaciones financieras no serían lo suficientemente seguras para resistir a un robo bancario, según experto. (Foto: Andina)

El especialista informó que las aplicaciones de entidades bancarias deberían tener mayores controles de seguridad, las cuales no se están desarrollando correctamente. Esto sitúa a los usuarios en un panorama de vulnerabilidad ante los robos comunes y cibernéticos.

“Cuando la empresa desarrolla un producto, a veces no se percata qué tipos de usuarios lo usarán. Si personas comunes, pequeñas empresas o empresas grandes que no tienen un alto conocimiento de ciberseguridad. Las medidas mínimas de seguridad que pueden tener es una correcta difusión de mensajes sobre el uso adecuado de las aplicaciones, que informen oportunamente a sus usuarios explicando cómo evitar el robo de nuestros datos personales”, mencionó.

El experto en ciberseguridad indicó que una de las medidas de seguridad que ofrecen las aplicaciones bancarias es la autenticación. No obstante, recordó que es responsabilidad también de las personas fortalecer esta protección mediante el uso correcto de datos personales como contraseñas, claves y demás.

“ El usuario es quien impone su información . Por eso, los bancos están creando nuevas opciones de autenticación. Por ejemplo, la huellas dactilares, doble mensaje, las posibilidades de nuevas claves. Ahora el CVV es dinámico. Cada vez se van colocando nuevos lineamientos porque las empresas tienen que fortalecer sus medidas de seguridad. También existen reglamentos internos de seguridad de la SBS donde ellos regulan a los bancos y monitorean que se estén cumpliendo siempre buscando la protección al cliente”, señaló.

Armas también resaltó que parte de esta búsqueda de una aplicación segura es la capacitación a los clientes. Según informó, las empresas bancarias deberían enseñar a sus usuarios de qué forma deben actuar para proteger sus cuentas. Por ejemplo, cómo no caer en phishing, qué hacer al momento de un robo de celulares, cómo definir una clave segura, entre otros.

Responsabilidad individual

En todo tipo de situaciones de riesgo, si bien es necesario que las entidades externas, como empresas, instituciones o el mismo Estado deben adoptar medidas para salvaguardar la integridad de las personas, es necesario que los individuos también se comprometan con la búsqueda de esta seguridad. Para el abogado experto en temas digitales, Oscar Montezuma, la protección de los datos personales como método de precaución de robos bancarios debe ser iniciada por los propios usuarios.

Protección de datos personales para evitar situaciones de riesgo debe ser una iniciativa personal. (Foto: Andina)

“Los consumidores no siempre tenemos mecanismos básicos de seguridad. Por ejemplo, no siempre tenemos claves diferentes o suficientemente complejas como para evitar que sean fácilmente accesibles por un tercero. O no sabemos cómo identificar una conexión segura y nos conectamos a conexiones públicas que pueden estar abiertas a cualquier tipo de vulnerabilidad. Tampoco estamos enterados que no debemos abrir correos electrónicos y no hacer clic en links que nos llevan a sitios donde entregamos nuestra clave a un atacante. Hay mucha responsabilidad de lado de los usuarios ”, acotó.

De acuerdo a Montezuma, ahora las aplicaciones que contienen datos personales brindan muchas opciones para fortalecer la seguridad de los usuarios como el reconocimiento facial, la doble autenticación, la validación mediante correos electrónicos y demás filtros. Por ello, enfatizó que es necesario que los usuarios tengan más conocimiento respecto a estas alternativas para que puedan emplearse a favor de los clientes.

“Muchas veces nosotros no activamos estas opciones. Empezamos a utilizar las aplicaciones y no activamos esos mecanismos que la propia aplicación te da y que el celular te da. Entonces, tenemos que hacerlo. No es difícil, hay muchos tutoriales en internet, hay mucha información que incluso dan los propios entidades financieras o los aplicativos para tener mecanismos de seguridad adecuados. Creo que por ese lado este también tenemos que hacernos nuestro trabajo como usuarios ”, aseveró.

Asimismo, el especialista en regulación digital refirió que es necesario que desde el colegio se enseñen métodos de protección en entornos digitales, pues aseguró que las nuevas generaciones estarán rodeados de tecnología y tendrán que aprender a interactuar a través de ella. Por este motivo, es necesario que conozcan de qué forma reducir riesgos y desarrollarse en este ambiente de forma segura.

