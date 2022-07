Robo de celulares, el delito más común: ¿cómo prevenirlo?

En el mes de marzo de 2022, se robaron 4 mil 529 celulares a diario.

El robo de celulares es uno de los delitos más comunes en Perú. Según datos de Osiptel, entre abril y marzo se registraron más de 4,000 celulares robados por día. Este delito no solo viene acompañado del hurto del celular sino que, en muchas ocasiones, se comete violencia física que puede llegar hasta la muerte de la víctima. A inicios de julio, un joven fue asesinado en Los Olivos tras resistirse al robo de su celular. Escenas similares se registraron en meses pasados. La delincuencia ha aumentado y los especialistas en seguridad consultados por Infobae recomiendan a los lectores tomar precauciones para evitar ser víctima de robo.

Desde inicios de año, las cifras de robos de celulares han permanecido en niveles altos. A lo largo del año, las denuncias por robo de celulares han incrementado. A diario, las comisarías reciben más de 4,500 denuncias por este tipo de delito. Según cifras de Osiptel, desde enero hasta abril se han registrado 523 mil 406 teléfonos móviles robados.

Infobae consultó con César Ortiz, de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, quién explicó que todas las personas en las vías públicas y espacios compartidos están expuestos a ser víctimas de robo de su celular. Sobre todo, cuando se trata de equipos de gama alta. Sin embargo, la realidad es que estos móviles son útiles en el día a día de los peruanos. Por ello, el especialista pidió utilizar un teléfono de gama baja en las calles para que no resulte atractivo ante los delincuentes.

“Les recomiendo que tengan un celular de gama baja cuando va a salir a la calle. Los de alta gama solamente deben usarlos en lugares muy seguros para ustedes. Básicamente, en cuanto al tema de los celulares es la prevención como actitud. Es decir, no mostrar el delincuente lo que va a robar. Si uno saca un celular de alta gama en cualquier punto, en cualquier distrito, seguramente puede ser un blanco fácil de la delincuencia”, precisó.

En el caso de contar solo con un equipo celular, Ortiz afirmó que este debe ser utilizado solo en lugares que resulten seguros para las personas. En la vía pública no es recomendable mostrar las pertenencias de cada uno, pues puede que, por intentar escapar del robo, resulte herido.

El momento de un robo, muchas personas suelen forcejear, perseguir o resistirse al robo de sus celulares, pero esto no es seguro. El experto de Aprosec resaltó que discutir con un delincuente puede poner en riesgo nuestra vida.

“Frente a un delincuente armado no se debe hacer absolutamente nada porque uno puede perder el bien, pero no perder la vida o quedar mal herido, como ocurre muchas veces. Frente ese tipo de delincuencia armada, violenta, no hacer nada”, advirtió.

El consultor en Seguridad indicó que son pocos los casos en los cuales resulta efectivo intentar recuperar las pertenencias de las manos de un delincuente. Por ello, Cesar Ortiz dijo que lo mejor es no resistirse ante un robo ni perseguir al ladrón.

ROBO DE CELULARES: ¿QUÉ PASARÁ CON MIS CUENTAS BANCARIAS?

Una de las prácticas más comunes entre los usuarios es utilizar aplicaciones de bancos en el celular. Esto abre la posibilidad de acceder a las cuentas personales de cada uno mediante el teléfono. Durante un robo, esto significa un grave peligro, pues nuestro dinero permanecerá bajo el control de otra persona. Jimmy Armas, experto en ciberseguridad, indicó a Infobae que es importante fortalecer el acceso a estas cuentas, de manera que no puedan ser descubiertas fácilmente.

Online banking businessman using smartphone with credit card Fintech and Blockchain concept

“Los celulares hoy en día se han convertido en más que un robo del equipo, en el robo de la información porque a través de ello se pueden extorsionar a los dueños de los celulares”, mencionó.

El Director de la Maestría de Ciberseguridad EPG, de la UPC, refirió que en la actualidad hay muchos lugares a los cuales acuden los delincuentes para revelar las contraseñas de los individuos. Por ello, es importante fortalecer estos accesos. Uno de los consejos que ofreció el experto fue dejar de lado las contraseñas simples.

“Se recomienda a los usuarios que puedan colocar una contraseña robusta. Normalmente siempre nos basamos en unos patrones, pero que no sean tan sencillos como uno, dos, tres, cuatro, cinco. O poner fechas de nacimiento. Pero no debemos continuar con esto, porque hoy en día toda la información está expuesta”, informó.

Además, Armas comentó que las personas deben conocer todas las facilidades que brindan los bancos para prevenir y denunciar el robo de sus tarjetas o celulares. Según dijo, actualmente la tecnología de las entidades bancarias ha mejorado. Esto permite realizar trámites de forma más segura. Por ejemplo, con la aparición de los “token” digitales, los cuales ayudan a verificar que sea el dueño de la cuenta quien se encuentra realizando la operación financiera.

Para el especialista, la frecuencia de nuestros datos personales también es una forma de prevención importante. El docente recalcó la necesidad de cambiar constantemente estos datos.

“Hay que estar atentos y cambiar en diferentes oportunidades las claves para que no solo nos quedemos con alguna en cierto tiempo. Lo recomendable es cada mes para que pueda variar. Yo sé que teniendo tantas cuentas y a veces uno por facilidad le da la misma a todas las demás perdemos de vista lo que es importante: la protección”, recomendó.

Por último, el experto recomendó no difundir información personal en las redes sociales, pues esto puede servir a los delincuentes para rastrear los movimientos de los individuos y atacar mediante un robo. “Hay que ser más precavidos. Hoy en día la prevención depende de cada uno”, resaltó.

SEGUIR LEYENDO