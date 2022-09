Peter Arévalo señaló que la selección peruana no le hizo “ni cosquillas” a México en el ataque

Peter Arévalo señaló que la selección peruana no le hizo "ni cosquillas" en ataque a México.

Perú cayó por la mínima diferencia con México en el debut de Juan Reynoso en el banquillo. El comentarista deportivo Peter Arévalo analizó la derrota de la ‘blanquirroja’ y no dudo en resaltar la labor defensiva de los pupilos del ‘Cabezón’. Pero, no se mostró muy contento con el ataque, pues considera que no le hicieron “ni cosquillas” a los ‘charros’.

“Yo creo que hay dos facetas en el equipo de Juan Reynoso. La primera es conocida, es un técnico que prioriza el cero en su arco y antes de los cambios, el partido le salió. ¿Por qué después de los cambios se nota que Perú es otro equipo? Porque pierde jerarquía, no tenemos un gran universo de jugadores y Reynoso tendrá que buscar generar un universo mayor”, inició el popular Mr. Peet en Equipo F.

“Antes que se den los cambios, Reynoso estaba neutralizando y frenando a una selección mundialista. Dentro de las dos facetas que uno ve claras y marcadas, una cosa es el equipo defendiendo y otra atacando, atacando no lo hicimos ni cosquillas a México. Pero Juan prioriza el tema defensivo y es su forma de trabajar”, continuó.

“Como punto de partida, yo vi dos facetas dentro del campo. Una defendiendo bien hasta antes de los cambios y otra que nos cuesta mucho generar y atacar, nos cuesta mucho hacer daño”, finalizó.

El análisis de Peter Arévalo no está alejado de la realidad, debido a que Perú no tuvo ni un solo remate al arco durante los 90 minutos. La ocasión más clara de gol fue la de André Carrillo en la primera mitad, cuando la ‘Culebra’ conectó de cabeza y la pelota pasó muy cerca de la portería de Guillermo Ochoa. De ahí en más, la ‘blanquirroja’ no causó daño.

Carrillo casi pone el primero en el Perú vs México. Video: Latina

México tuvo más efectividad

Si bien Perú no remató a portería en todo el compromiso, realizó más disparos en total nueve, en cambio México solo hizo siete y terminó ganando. Los dirigidos por ‘Tata’ Martino aprovecharon un balón detenido sobre el final del cotejo para quedarse con la victoria en el amistoso FIFA.

El gol de los mexicanos llegó a los 85 minutos. Todo se inició a partir de un tiro de esquina. Sacaron el centro, el cual fue pivoteado por César Montes y posteriormente aprovechado por Hirving Lozano. El ‘Chucky’ le ganó en reacción a Marcos López y venció al guardameta Pedro Gallese para el 1-0 definitivo.

Hirving Lozano puso el 1-0 en el Perú vs México. Video: Latina

Próximo rival de Perú

Juan Reynoso no pudo debutar en el banquillo de la selección peruana como le hubiese gustado. No obstante, tiene una revancha a la vuelta de la esquina. La ‘bicolor’ chocará con El Salvador este martes 27 de setiembre a las 19:00 horas en el Audi Field.

Tal y como lo manifestó el propio ‘Cabezón’ en conferencia de prensa, el choque con el conjunto salvadoreño servirá para darle rodaje a los que no pudieron jugar ante México. El DT nacional buscará ver a todos los convocados con el objetivo de llegar con el análisis más claro de cara a las próximas eliminatorias de la Copa del Mundo.

