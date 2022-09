Alemania vs Inglaterra EN VIVO: se miden en Wembley por Nations League

Alemania e Inglaterra se enfrentan por la Nations League.

Alemania vs Inglaterra se realizará este lunes 26 de setiembre en Wembley, partido válido por la última jornada de la fase de grupos de la Nations League. Ambas selecciones no se juegan nada en este certamen. Los dirigidos por Gareth Southgate ya perdieron la categoría en la quinta fecha, mientras que el elenco de Hansi Flick no tiene chances de meterse entre los cuatro finalistas.

¿Cómo llegan las dos escuadras? Los ingleses perdieron 1-0 ante Italia de visita. Giacomo Raspadori le dio la victoria a la ‘azzurri’ a los 68′. El atacante de Napoli remató con derecha dentro del área y logró vencer al guardameta Nick Pope.

Por su parte, Los alemanes también cayeron por la mínima diferencia ante Hungría en condición de local. Ádam Szalai marcó el único tanto del compromiso a los 17 minutos. El delantero de Basilea sorprendió a todos con su genial definición de taco en un tiro de esquina.

Hungría venció 1-0 a Alemania por la fecha 5 de la Nations League 2022

Los alemanes e ingleses no se juegan nada en el cierre de la fase de grupos. Los ‘tres leones’ perdieron la categoría tras ubicarse en la última posición con dos puntos, mientras que las ‘águilas’ no pueden clasificar a la siguiente instancia del certamen, pues tiene seis unidades y en caso de ganar su último partido, no le alcanzaría.

Así marcha el grupo C previo a jugarse la última fecha.

Declaraciones de los protagonistas

El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, viene siendo cuestionado tras la derrota contra la selección italiana que provocó el descenso a la liga B de la Nations League. El estratega de 52 años se defendió de las críticas en diálogo con la prensa británica.

“No creo que la actuación contra Italia haya estado lejos de lo que queríamos. Sé que eso va a generar burlas porque estamos en una racha de derrotas, pero los jugadores saben que, en general, el desempeño fue bueno”, expresó.

El capitán Harry Kane también se refirió al mal momento de su selección. “Sabemos que los resultados no han sido los que queríamos. Como grupo, sabemos lo que hacemos y lucharemos durante un período difícil. El lleno total en Wembley contra Alemania será una gran preparación para la Copa del Mundo”

Horarios de Alemania vs Inglaterra

- Perú / 13:45 horas.

- Argentina / 15:45 horas.

- Brasil / 15:45 horas.

- Chile / 15:45 horas.

- Colombia / 13:45 horas.

- Ecuador / 13:45 horas.

- Bolivia / 14:45 horas.

- Venezuela / 14:45 horas.

- Uruguay / 15:45 horas.

- Paraguay / 14:45 horas.

- Estados Unidos (Miami) / 14:45 horas.

- Panamá / 13:45 horas.

- México / 13:45 horas.

- Costa Rica / 12:45 horas.

- Puerto Rico / 14:45 horas.

- España / 20:45 horas.

Canales para ver Alemania vs Inglaterra

- Argentina / Star+, ESPN.

- Brasil / Star+.

- Bolivia / Star+.

- Chile / Star+, ESPN.

- Colombia / Star+, ESPN.

- Ecuador / Star+, ESPN.

- México / Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

- Panamá / Star+, ESPN.

- Perú / Star+, ESPN.

- Paraguay / Star+.

- Puerto Rico / ViX.

- Estados Unidos / ViX, Fubo Sports Network.

- Venezuela / ESPN, Star+.

- Uruguay / Star+.

Posibles alineaciones: Alemania vs Inglaterra

Alemania: Ter Stegen; Henrichs, Sule, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Sane; Musiala. DT: Hansi Flick.

Inglaterra: Ramsdale; Stones, Dier, Maguire; Alexander-Arnold, Rice, Bellingham, Shaw; Foden, Kane, Sterling. DT: Gareth Southgate.

