Al Fondo Hay Sitio: Miguel Ignacio y ‘Gladys’ se reencuentran y protagonizan divertida escena de celos. (Instagram)

¡Se reencontraron! ‘Miguel Ignacio de las Casas’ y la ‘Gladys’ protagonizaron una divertida escena emocionando a sus fanáticos. Dos de los personajes más queridos de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sacaron varias carcajadas con un vídeo que no dudaron en compartir en las redes sociales teniendo como acompañante a la actriz Connie Chaparro.

Sergio Galliani, quien le dio vida al popular ‘Nachito’ de la teleserie nacional, asistió con sus esposa a un matrimonio y para sorpresa de muchos Kukuli Morante también se encontraban en la boda. Juntos quisieron revivir a sus emblemáticos figuras de ficción y se grabaron actuando una clásica escena de celos.

A través de la cuenta oficial de Instagram, tanto de Sergio Galliani como en la de Connie Chaparro, se puede ver el sketch donde la ‘Gladys’ atrapa a ‘Miguel Ignacio’ besando a otra mujer. Sin embargo, se da cuenta que se trata de la pareja real de él y suelta algunas risas retirándose del lugar.

“Je je je me encantó verlos. Nos hemos divertido muchísimo. ¡Que se repita! ¡Los quiero! ¡Son geniales!”, escribió Kukuli en la publicación de Chaparro, el cual ha generado múltiples reacciones y cientos de comentarios por parte de los seguidores de la serie.

Muchos internautas dejaron saber sus ganas de verlos en la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, pues no cabe duda que se ganaron el corazón de miles de peruanos. “Que buena. Cómo quisiera verlos en AFHS”, “Buena nachito”, “Sin duda alguna me recuerda a mis tiempos de colegio , que buen recuerdo”, “Lo máximo La Gladys y Nachito” Nachito y la Gladis. Lo máximo regresen en AFHS”, “Nachito y la Gladys hacían linda pareja”.

Sergio Galliani y Kukuli Morante se divirtieron recordando a sus personajes. (Captura)

Como se recuerda, la ‘Galdys’ apareció en la segunda temporada y se fue convirtiendo en la favorita del público gracias a su alegría y carisma. Si bien, no estuvo en todos los capítulos, al final de la teleserie reapareció para llevarse a su hijo a la selva, fruto del amor que tuvo con Miguel Ignacio de las Casas. No sin antes pasar por una infidelidad y varios inconvenientes con algunas mujeres que querían estar con él.

Ahora, ninguno de los dos ha aparecido en la temporada 9, pero no se descarta su retorno. Incluso, Kukuli Morante ha expresado en más de una oportunidad que espera que la llamen para darle vida nuevamente a su personaje. “Ojalá, más adelante se les ocurra por ahí regresarla (a Gladys). En mis tiktoks siempre me preguntan cuándo vuelve (...) Yo confío en que los guionistas saben lo que hacen y, en algún momento, más adelante irán entrando más personajes y espero estar dentro de sus recuerdos bonitos y que me llamen”, dijo para La República a principios del mes de Julio.

Giovanni Ciccia quiere que Sergio Galianni regrese a la teleserie.

En conversación con Infobae, Giovanni Ciccia expresó su deseo de actuar con Sergio Galliani en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Y es que, en las temporadas pasadas de la serie, se mostró la gran amistad que hay entre Miguel Ignacio y Diego Montalbán, la cual se fortaleció conforme pasaron los años. Junto a Raúl del Prado (Christian Thorsen) eran inseparables. Ante ello, el actor resaltó que le encantaría volver a grabar con él en esta novena entrega.

“Yo estoy trabajando con Sergio (Galliani) con nuestra banda ‘Chabelos’ y ya tenemos conciertos hasta fin de año. Con él sigo trabajando, pero me encantaría que Miguel Ignacio vuelva a la serie porque podríamos hacer unas canalladas juntos”, indicó entre risas.

Giovanni Ciccia quiere a Giovanni Ciccia en 'Al Fondo Hay Sitio'.

