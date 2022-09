Al Fondo Hay Sitio: La dramática escena de Giovanni Ciccia que fue ovacionada por los televidentes y tendencia en Twitter

Diego Montalbán golpea a Cristóbal al enterarse que no es chef. | Al Fondo Hay Sitio

Los nombres Giovanni Ciccia y ‘Al Fondo Hay Sitio’ son los más comentados en Twitter. ¿Cuál es la razón? Este miércoles 21 de septiembre, la serie de América TV sorprendió con una impactante escena. En el capítulo 64 de la temporada 9 podemos ver una dramática escena protagonizada por los personajes Diego Montalbán y su hijo Cristóbal.

En este episodio se ve a un Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) muy decepcionado al enterarse que su hijo Cristóbal (Franco Pennano) no era chef. La carga emocional supo emocionar a los televidentes, quienes quedaron impactados al ver la reacción de la pareja de Francesca Maldini.

El villano de la serie no solo regañó a su hijo pidiéndole que se quite el uniforme de chef porque no era digno de usarlo, sino que también - preso de la ira - corrió para golpearlo, siendo detenido por su esposa y su hija Alessia.

Como se sabe, Cristóbal no es ningún chef como creía su padre, quien se dio cuenta de la verdad en medio de una bochornosa situación, donde le pide cocinar delante de todas las personas que habían llegado a la inauguración del restaurant ‘Francesca’s’. Sin embargo, el joven no pudo ni abrir un huevo, incluso se cortó un dedo, dejando en evidencia que nunca había estado en la cocina preparando algún platillo.

Este momento llenó de vergüenza a Diego Montalbán, quien al concluir la reunión se enfrentó a su hijo y le preguntó que había hecho durante los dos años que le pasó la carrera de gastronomía en Europa. Muy enojado decide botarlo de la casa, minutos antes de hacerlo, Cristóbal decide confesar a su padre que es Alessia quien heredó su talento para cocinar.

Giovanni Ciccia deja sorprendidos a televidentes con escenas en Al Fondo Hay Sitio.

Reacciones en Twitter

Ante la transmisión de estas escenas, los usuarios no tardaron en expresar su asombro y hasta mostrar su admiración por Giovanni Ciccia. Muchos indicaron que no esperaban una reacción tan impactante de parte de Diego Montalbán, mientras que otros resaltaron la carrera del experimentado actor.

“Hacia mucha falta una capitulo como el de hoy hace tiempo que no me sentía tan conmovida. Es un capitulo con mucho drama, acompañado de muy buenas actuaciones”.

“Se volvió cine de golpe. Tremendo actorazo Giovanni Ciccia”.

“¡Momento exacto en el que la televisión peruana se paralizó!”

“El mejor capitulo de toda la temporada, que bueno que incluyeron de nuevo a Giovanni Ciccia”.

“Gran clase de actuación la que ha dado Giovanni Ciccia”.

“Giovanni Ciccia, qué tremendo actor eres Dios mío, ¡la tensión que vi en esta escena! ¡Ufff Me dejó temblando! ¡Lo sentí! ¡Toda esta escena te las has llevado! ¡Que actor tenemos! ¡Tremenda escena!”

“Que nadie nunca te diga que Al Fondo Hay Sitio es una novelita más o un programita cualquiera. Viene por más de una década siendo la mejor teleserie hecha en Perú. Tuvo y tiene a los mejores actores del medio local. Grande Giovanni Ciccia y Franco Pennano. Me han hecho llorar”.

“Que buen capitulo el de hoy, las expresiones de Giovanni Ciccia y la cara de terror de Cristóbal cuando Diego se acerca a pegarle, me quedé (cara de sorpresa)”

“El sufrimiento de Diego al ver la farsa de su hijo es digna de un Oscar… Giovanni Ciccia es un capo”.

“Este capitulo de Al Fondo Hay Sitio es mejor que todas las temporadas de De Vuelta al Barrio juntas. Me saco el sombrero por Giovanni Ciccia”.

“Giovanni Ciccia dando cátedra sobre la actuación”.

Este capítulo causó tanto revuelo que desde que se emitió ha sido tendencia en Twitter. Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

