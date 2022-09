Pancho Rodríguez retornó al Perú tras nueve meses fuera del país y se emocionó hasta las lágrimas

El exintegrante de Esto es Guerra aseguró que ya tenía propuestas laborales.

Para la sorpresa de todos sus fans, el chileno Pancho Rodríguez llegó en horas de la madrugada al Perú luego de varios meses fuera del país y tras una constante lucha con las autoridades migratorias.

Como se recuerda, el exintegrante del programa juvenil Esto es Guerra, permaneció desde inicios de este 2022 en su país natal al ser impedido por la entidad pertinente de ingresar a tierra peruana.

Desde ese momento, el joven artista mantuvo un trámite constante con su abogado para conseguir cambiar dicha medida. Pero lo que nunca imaginó, es que la espera iba a ser tan prolongada.

Tras su llegada al aeropuerto Jorge Chávez al promediar la una de la mañana de hoy viernes 23 de septiembre, Pancho Rodríguez conversó brevemente con la prensa para expresar sus sentimientos de volver a nuestro país luego de un largo tiempo de ausencia.

La historia de Pancho Rodríguez. (Instagram)

Según el diario La República, el exchico reality no pudo evitar mostrarse emocionado desde el momento que hizo su aparición en la puerta del terminal aéreo, en donde se encontró con algunos periodistas y fans que lo reconocieron desde el primer momento.

“Quiero agradecerles a todos la buena onda, la verdad que todavía no puedo creerlo. Estoy muy nervioso con todo esto, te juro que no lo puedo creer”, declaró el también influencer a La República mientras se dirigía a paso ligero al taxi que lo trasladaría hasta su domicilio.

Propuestas de trabajo

Al ser consultado sobre a qué se va a dedicar ahora que retorna al Perú luego de nueves meses, el chileno confesó a La República que ya recibió algunas ofertas laborales de programas con alta sintonía y rating.

Sin embargó, reveló que por el momento no tiene nada concreto, ya que al estar enfocado en los trámites burocráticos para regresar al Perú, no pudo gestionar los documentos necesarios para cerrar alguna oportunidad de trabajo.

“Si, me han escrito de programas, y con nadie he querido hablar de trabajo porque no estaba acá. Era mi respuesta para todo. He dicho: el día que yo esté allá, si Dios quiere, pronto... Por lo pronto, tengo algunos proyectos pero todavía no sé”, manifestó visiblemente emocionado

Pancho Rodríguez envía contundente mensaje a sus seguidores. (Instagram)

Por otro lado, aprovechó los breves minutos de conversación con la prensa, para aclarar las polémicas declaraciones que realizó al señalar que le iba muy bien en el extranjero, lo cual fue cuestionado por cierto público al preguntarle por qué entonces quiere regresar al Perú.

“La gente tomó el comentario como fue. Creo que uno es libre de elegir donde estar y yo amo Perú, por eso hemos estado luchando para volver aquí”, precisó aún algo nervioso al estar rodeado nuevamente de medios de comunicación.

Mientras tanto, el abogado de Pancho Rodríguez, identificado como Alexandros Cornejo, informó que “solo se ha logrado justicia para un latinoamericano, para que el modelo pueda estar en el lugar donde lo quieren, en el Perú”.

Durante las próximas horas conoceremos las reacciones de sus compañeros, fans y también oponentes del conocido artista que se hizo famoso por participar en diversos programas de competencia. Por el momento, la talentosa Michelle Soifer ya se pronunció en contra de que el chileno vuelva a Esto es Guerra.

Pancho Rodríguez es cuestionado por los conductores de 'En Boca de Todos'. | América TV

Como se recuerda, a las pocas horas de publicarse que se levantó la prohibición a Pancho Rodríguez para que vuelva a ingresar al Perú, sus seguidores pidieron en las redes sociales que vuelva de inmediato a la televisión nacional.

Sin embargo, sus excompañeros de Esto es Guerra, se mantuvieron con diferentes posturas, algunos a favor y otros en contra. En este caso, Michelle Soifer fue la primera en pronunciarse sobre el tema.

“Si él quiere o si el programa necesita, bacán, personalmente no soy tan amiga de Pancho”, detalló. “La verdad no sé nada de él hace tiempo, pero creo que Rafael Cardozo va a volver, entonces yo quiero que vuelva Rafa”, concluyó de manera sarcástica.

