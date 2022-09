Pancho Rodríguez envía mensaje tras conocer que ya puede ingresar al Perú: “No dejen de luchar”

Pancho Rodríguez envía contundente mensaje a sus seguidores. (Instagram)

Pancho Rodríguez se encuentra cada vez más cerca de pisar suelo peruano tras una larga lucha contra las autoridades peruanas. El último viernes 16 de setiembre, el equipo periodístico de Magaly Medina entrevistó a un representante de la oficina de Migraciones y se dio a conocer que el chico reality tiene luz verde para ingresar al Perú.

Sin embargo, en horas de la tarde del mismo día el chileno vivió un incómodo momento cuando se conectó al programa ‘En Boca de Todos’ y los conductores cuestionaron sus ganas de regresar al país. Fue Tula Rodríguez quien señaló que no entiende su decisión, pues ahora está con sus hijas y, además, ya está emprendiendo un negocio.

En ese momento, Pancho Rodríguez no pudo responderle, pero aprovechó las cámaras de Magaly TV La Firme para indicar que él ‘no elije quedarse en una zona de confort’ y quiere enseñarle a sus pequeñas que ‘uno tiene que luchar por lo que quiere y por lo que cree’.

Este mensaje fue replicado en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, el modelo decidió compartir con sus más de 800 mil seguidores una fotografía de él en la cima de una montaña y lo acompañó con un contundente mensaje.

“Nunca, pero ¡NUNCA! dejes de luchar por lo que quieres y amas”, escribió este 17 de setiembre causando varias reacciones por parte de sus fanáticos y compañeros de Esto es Guerra.

Alejandra Baigorria, Johanna San Miguel y Facundo González fueron algunos que no dejaron de comentar y dejar entrever que celebran el triunfo de Pancho Rodríguez, ya que se pronunciaron con emojis de aplausos. Recordemos que, hasta la fecha se desconoce si el chileno volverá al reality de América Televisión.

La reacción de Pancho Rodríguez al enterarse que ya puede ingresar al Perú

Magaly Medina fue la encargada de informar que el ‘Pitbull’ ya podía retornar a territorio peruano sin problemas. “Lo botaron del país por la fiesta de Yahaira Plasencia, le dijeron que en cinco años no podía entrar, pero tal medida extrema ha sido levantada”, comentó la ‘Urraca’.

“Es una buena noticia, pero yo no me ilusiono. Hace tres meses atrás yo recibí una carta en la cual se decía que estaba el levantamiento de mi prohibición de ingreso. Sin embargo, en el sistema seguía apareciendo y por eso yo no podía regresar al Perú”, respondió Rodríguez cabizbajo.

Esto ocasionó que la periodista transmitiera las declaraciones de Jorge Fernández, Superintendente de Migraciones, quien afirmó que “desde el 31 de agosto está expedida la resolución 572022, por la cual se declara nula la sanción impuesta a Pancho Rodríguez”. Además, se informó que el sistema ya había sido actualizado.

“Mira… eh… con lo que me estás diciendo… me transporto como a un sueño, estoy en la nebulosa de un sueño. Si es realidad, yo me comprometo a que la próxima semana estoy con ustedes en tu programa (...) Quiero darte un abrazo a ti Magaly, a tu equipo de producción, a mi abogado, a mis amigos. Quiero comerme un rico ceviche, quiero tomar pisco sour”, acotó emocionado.

La tierna reacción de Pancho Rodríguez al enterarse en vivo que ya puede retornar al Perú | ATV / Magaly TV, La Firme

