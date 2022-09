Pancho Rodríguez es troleado por reportero de ‘Amor y Fuego’: “¿Sigues amando a Yahaira?”. | Willax Televisión.

Tuvieron que pasar nueve meses para que Pancho Rodríguez pueda volver a pisar suelo peruano, pues su ingreso al Perú no estaba permitido por una orden de Migraciones, el cual indicaba que había incumplido con un compromiso de conducta al participar en una fiesta covid en el 2021.

El chileno consideró que la sanción contra su persona era desproporcional, esto debido a que habían otros extranjeros a los que no sancionaron pese a que cometieron la misma infracción que él.

Asimismo, desde su país natal, cansado de esperar a que Migraciones dicte un fallo tras su apelación, Pancho Rodríguez dio a conocer que un político estaba detrás de sanción, pues en ese tiempo había estado saliendo con una joven que también estaba en coqueteos con este excongresista.

De inmediato se especuló que la muchacha a la que se refería se trataba de Yahaira Plasencia, y es que fue con la única que se la relacionó durante todo el 2021. Aunque el chileno no quiso hablar de más, su abogado sí lo hizo y terminó confirmando dicha información.

Luego de este escándalo, y tras varios meses de espera, finalmente Migraciones le dio la razón y terminó levantando su sanción, por lo que el último jueves 22 de setiembre pudo ingresar al Perú.

“Emocionado, te juro que no lo puedo creer aun, te juro por Dios que no lo puedo creer, es que no... tenía tanto miedo, pero... pero estoy acá y agradecido, feliz, ya mañana recién va a ser como que: “Ya estoy acá, ya vine””, comentó a su llegada.

Asimismo, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no pudo ocultar su alegría al señalar que el Perú es el país al que más ama. “El pueblo peruano me encanta, amo el Perú, amo sus costumbres, amo todo, amo todo, la comida, todo amo de verdad, los amo a ustedes”, dijo.

Lo que nunca imaginó el chileno es que terminaría siendo troleado por un reportero de ‘Amor y Fuego’ lo estaba esperando en los exteriores del aeropuerto Jorge Chávez. “¿A Yahaira la sigues amando?”, le consultó.

Lejos de molestar o sentirse incómodo, Pancho Rodríguez solo atinó a reírse por la relación que mantuvo en el pasado con la salsera y con quien hoy en día ya no tiene ningún tipo de comunicación.

Pancho Rodríguez ya puede volver al Perú. (Instagram)

Evalúa su ingreso a ‘Esto es Guerra’

En otro momento, Pancho Rodríguez señaló que todavía no sabe si va a ingresar a ‘Esto es Guerra’, pues primero quería ingresar al Perú para recién evaluar las propuestas laborales que le lleguen.

“No, no, no estoy, no he querido hablar con nadie estando allá, a todo el mundo le decía: “Primero quiero estar... primero quiero estar en Perú””, comentó el chileno ante esta consulta.

