Pancho Rodríguez responde a cuestionamientos de Tula Rodríguez por su regreso a Perú

Pancho Rodríguez respondió a Tula Rodríguez | América TV

Pancho Rodríguez volvió al Perú, luego de que la semana pasada Magaly Medina le comentara en vivo que ya se había levantado su la restricción en su contra para ingresar a nuestro país. Como se recuerda, el chileno salió a fines del año pasado de Lima para ir a Chile a pasar año nuevo, pero al regresar le impidieron el ingreso.

Desde entonces, ha buscado ayuda mediante abogados para poder hacer justicia y que Migraciones le permita estar nuevamente en nuestro país. Fue entonces que, luego de 9 meses de espera, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ pudo pisar el aeropuerto Jorge Chávez.

En su regreso, fue interceptado por las cámaras de ‘En Boca de Todos’ y se mostró muy contento de volver. Sin embargo, dejó claro que no ha hablado de trabajo porque deseaba llegar a nuestro país primero.

“Aún no lo creo (estar en Perú). No he querido hablar con nadie (sobre trabajo) estando allá a todo el mundo le decía primero quiero estar en Perú”, comentó al inicio evidentemente emocionado.

La historia de Pancho Rodríguez. (Instagram)

Además, aclaró que hubo más de una propuesta mientras se encontraba en Chile, pero prefirió no concretar nada. “Si me han escrito de programas y con nadie he querido hablar de trabajo porque no estaba acá”, expresó.

En otro momento, el reportero del programa le preguntó sobre el comentario de Tula Rodríguez en una reciente entrevista en vivo, dónde le cuestionó el motivo de su insistencia en regresar a nuestro país cuando ya se encontraba viviendo tranquilo en su país.

“Si tú ya estás reinventándote en tu país, tienes tus dos hijas en Chile, perdóname, me cuesta creer que si tú tienes tu vida allá (Chile), mis hijas están en Chile y ya estoy produciendo en Chile, (por qué) insistir en querer regresar a Perú”, manifestó bastante consternada la conductora.

Pancho Rodríguez responde a Tula.

Ante ello, el popular ‘Pitbull’ señaló que es libre de hacer lo que se le plasca. “La gente tomó el comentario como fue. Creo que uno es libre de elegir dónde estar y yo amo Perú y por eso que luchamos y estamos aquí”, aclaró tajante.

Finalmente, confesó que tras su llegada a Lima tiene algunos proyectos personajes que comenzará a hacerlos realidad. Incluso, cuando fue consultado sobre su novia, reveló que pronto estaría de visita en nuestro país.

SEGUIR LEYENDO