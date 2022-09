Ministro Willy Huerta ante una eventual censura: “trabajaré hasta el último día”

El día de mañana se debatirá en el Pleno del palacio Legislativo la moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta, quien ya adelantó que, ante una eventual censura el trabajará hasta el último día de su gestión y acatará lo que determine el Congreso.

“Desde el primer día de mi gestión me he concentrado y enfocado en trabajar contra la inseguridad ciudadana, se ha realizado acciones y fortalecer la institución policial porque el factor humano es muy importante; en ese sentido yo trabajaré hasta el último día en mi despacho y voy a hacer fiel cumplimiento de lo que disponga el Congreso”.

Además, Huerta aseguró que desde el Ejecutivo nadie le ha pedido que intervenga en las labores que realiza el coronel Harvey Colchado o entorpecer las investigaciones por parte del Ministerio Público.

Harvey Colchado llegó a la sede de la Inspectoría de la PNP

“Yo no he recibido ninguna disposición de parte del Gobierno de obstruir u obstaculizar los trabajos que realiza el señor oficial y apoyo a la Fiscalía; desde el inicio de mi gestión se ha estado sindicando que yo voy a obstruir, voy a desarticular ese equipo especial, lo cual hasta la fecha es totalmente falso, no hay que crear situaciones que no existen”.

En otro momento, el titular del despacho del Interior indicó que, en cuanto al seguimiento del exministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, la Policía Nacional está cumpliendo la disposición de las autoridades judiciales y de la fiscalía que ha señalado un posible riesgo de fuga por parte del ex funcionario.

“Se están cumpliendo con todas las disposiciones del Poder Judicial y la Fiscalía, es un trabajo reservado que acciona; la Policía Nacional del Perú está en la obligación y el deber de cumplir lo dispuestos por estos órganos”.

Esta mañana a través de su cuenta de Twitter, la congresista María del Carmen Alva, mencionó que en la interpelación al ministro Huerta, éste no supo explicar las razones de los cambios realizados a los altos mandos de la PNP.

“Es evidente que la intención fue vulnerar el trabajo de investigación vinculado a Pedro Castillo y su entorno. Debe ser censurado”, mencionó la acciopopulista en su red social.

La interpelación a Willy Huerta demostró que no existe justificación para los cambios realizados en los altos mandos de la PNP. Es evidente que la intención fue vulnerar el trabajo de investigación vinculado a Pedro Castillo y su entorno. Debe ser censurado. pic.twitter.com/0Amk3jVsgE — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) September 22, 2022

Otra de las parlamentarias que se expresó esta mañana fue Susel Paredes quien también adelantó que votará a favor de la censura de Huerta.

SEGUIR LEYENDO