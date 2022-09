‘Misias pero Viajeras’ generan polémica por excluir a Lima Norte y Lima Este de zonas turísticas | Youtube

Las youtubers Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor, conocidas como ‘Misias pero Viajeras’, se encuentran en el ojo de la tormenta por su más reciente video titulado ‘Lima: la guía más completa y segura’, en el que hablan sobre los diversos distritos de la capital. Según los populares influencers, Lima Norte y Lima Este están exentos de atractivos turísticos.

“Ambas son zonas muy habitadas, donde vive más de la población limeña. En estas áreas hay mucho movimiento, mucho tráfico y comercio. Siempre con Fátima bromeamos y decimos que se parece a El Cairo de Egipto, pero estas zonas no son turísticas. Acá la gente solo vive, tiene su vida diaria y ya”, resaltó Cabrera.

Tras ello, las creadores de contenido se centraron en dar tips para hacer turismo en Lima Moderna, siendo Miraflores el distrito más recomendado para los turistas. “Lo consideramos bastante seguro, con mucha oferta de alojamiento y muchos de los restaurantes más top de Lima se encuentran aquí”, indicaron.

Opiniones divididas

En Twitter, los usuarios se mostraron molestos con ‘Misias pero Viajeras’ por excluir de la lista a Lima Norte y Lima Este, pues consideraron que dichas zonas sí cuentan con atractivos turísticos, pero que estos no son lo suficientemente promocionados por el Gobierno. “Un poquito de googleo para las Misas pero Viajeras no les caería mal”, señaló una internauta.

Sin embargo, otro importante grupo precisó que las youtubers no hicieron mal en señalar a Cercado de Lima, Miraflores y Barranco como los mejores distritos para hacer turismo en la capital debido a que cuentan con buena infraestructura y mayor seguridad. “¿Acaso SJL o Comas tienen zonas habilitadas para los extranjeros?”, preguntó un usuario.

Debido a estas diferencias, los cibernautas iniciaron un acalorado debate en Twitter. Hasta el momento, Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor no se han pronunciado sobre su polémica guia para hacer turismo en Lima.

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

Usuarios debatieron sobre el post de 'Misias pero Viajeras'. (Twitter)

La última polémica

Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor son dos inseparables amigas que, en el 2016, fundaron juntas el blog ‘Misias pero Viajeras’ con el fin de compartir consejos prácticos para viajar por todo el Perú sin mucho dinero. El éxito de su canal en Youtube fue tal que pronto empezaron a grabar videos en el extranjero, pero siempre bajo el lema “taper y micro”.

“Nuestros amigos nos dijeron que podíamos hacer un blog para compartir estos datos, pero jamás pensamos que más gente lo iba a ver. Luego nos escribieron personas con las que no teníamos ningún amigo en común a pedirnos más consejos. Ahí nos dimos cuenta que habíamos encontrado un nicho desatendido, porque nadie hablaba de viajar como una meta alcanzable. No hay que ser millonario para viajar mucho”, comentó Daniela en diálogo con Correo.

Las 'Misias pero Viajeras' fueron criticadas en redes sociales por cuestionado video. (Instagram)

Las youtubers no han estado exentas de la polémica. A inicios de 2021, las jóvenes fueron criticadas por su video “Viajar con agencia vs. por tu cuenta”, ya que muchos consideraron que ambas estaban recomendando a sus seguidores no contratar servicios de agencias de viajes. Se supo, según el portal Turiweb, que la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo denunció a las youtubers ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Tras la ola de críticas, las ‘Misias pero Viajeras’ decidieron disculparse, “Queríamos pedirles disculpas a los agentes de viaje que se han sentido afectados por esta comparación de precios. Creemos que hay partes en las que se pudo ahondar para poner más en valor todo el trabajo que conlleva tener una agencia de viajes, pero a la vez les pedimos entender que lo que mostramos en el video es el comportamiento usual de un viajero de bajo presupuesto”, indicaron en su plataforma.

SEGUIR LEYENDO