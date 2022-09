Congreso inicia hoy debate de PL que prohíbe a sentenciados por homicidio postular a la presidencia

Hoy inicia debate tras proyecto de ley de Patricia Chirinos y Carlos Anderson.

Las iniciativas de los parlamentarios Patricia Chirinos y Carlos Anderson, que buscan que las personas sentenciadas por el delito de homicidio no puedan postular a la presidencia del Estado, serán debatidas este 21 de setiembre. Este proyecto será deliberado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

Según las agendas, se tiene programada las sustentaciones de ambos legisladores, en donde expondrán el proyecto de ley previo al debate que iniciará esta delegación parlamentaria, presidida por Hernando Guerra.

“Mañana sustentaré mi PL para ampliar los delitos que impiden postular a la presidencia de la República. El presidente representa a la Nación, privilegio que no puede caer en manos de quien haya violado derechos fundamentales a la vida y la libertad, aun si han sido rehabilitados”, publicó el congresista Anderson en Twitter.

Como se sabe, los proyectos de Chirinos y Anderson plantean modificar la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fin de incluir el delito de homicidio doloso entre los impedimentos para postular a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Antauro Humala salió de prisión el pasado sábado 20 de agosto. (AP)

Antauro Humala

Recordemos que Antauro Humala, no ha descartado la posibilidad de postular a la presidencia del Perú e incluso, al conocer dichas iniciativas por parte de Patricia Chirinos y Carlos Anderson, sostuvo que de llegarse a aprobar, el pueblo se levantaría.

“¿(Qué pasaría si el Congreso aprueba una ley Antauro?) “Me encantaría que lo hagan porque nos daría más apoyo popular. Estos im... del Congreso con ese poder putrefacto dan pena, igual que el Poder Judicial y el Ejecutivo. Es la republiqueta criolla en agonía por putrefacción interna, es una crisis terminal”, declaró desde la ciudad de Cusco.

“(¿Qué pasaría si aprueban esta ley?) Habría medio millón de reservistas frente al Congreso y los conminaríamos a derogarla inmediatamente”, expresó.

Al conocer las declaraciones de Humala Tasso, el parlamentario Carlos Anderson aseguró que este proyecto de ley no tiene nombre propio.

“Creo que el señor Antauro Humala tiene un sentido demasiado grande de su propia importancia. Esta ley no tiene nombre propio. El hecho es de que hay muchas personas que habiendo cumplido sentencias por crímenes terribles contra la vida y la libertad no tienen mayor restricción para aspirar a los más altos cargos de este país”, indicó el congresista Anderson ante la prensa.

Antauro Humala prepara terreno para lanzarse a la presidencia.

Antauro Humala prepara terreno

Infobae conversó con Catherine Paredes Quispe, analista política, quien explicó sobre la situación del etnocacerista frente a su posible postulación a la presidencia del Perú.

“Si bien Antauro Humala acaba de salir de la cárcel, aún tiene algunos temas pendientes que resolver por qué existe en la legislatura actual normas que impedirían una candidatura real, en su momento lo tendrá que elegir el Jurado Nacional de Elecciones. En los últimos años, habido reformas electorales, si es que se llegara aprobar el adelanto de elecciones, no podría participar en estos momentos, pero sí crear un grupo político que sí pueda llegar al parlamento, en eso no habría ningún impedimento legal”, añadió.

Para la analista en temas políticos, no se puede negar que en nuestro país existe una población que se identifica con estos discursos radicales, sin embargo, hay que tener en cuenta cuánto esto puede afectar al Perú, sobre todo en el manejo de la democracia.

“No vamos a negar que en el interior del país exista una población que podría sentirse identificada con estos discursos radical extremo, pero no es la totalidad del país que tiene ese pensamiento, hay un sector en la ciudadanía, sobre todo en regiones específicas que si sienten este descontento y buscan un cambio y pueden sentirse identificados con este tipo de discursos. En estos momentos como está la situación política con respecto a los liderazgos políticos, no solamente me refiero a un Antauro, sino los que han sido candidatos a la presidencia están pasando por un momento de cambio, tenemos a 3 ex candidatos a la presidencia que ahora están liderando las encuestas por las elecciones municipales de Lima y de acuerdo a cómo se quede estás organizaciones políticas vamos a ver un escenario diferente a los demás”, manifestó.

