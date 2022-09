Antauro Humala, el etnocacerista que prepara terreno para lanzarse como futuro candidato a la presidencia del Perú

Antauro Humala prepara terreno para lanzarse a la presidencia.

Antauro Humala, se encuentra en la actualidad realizando diversos viajes al interior del país, sobre todo en la zona sur del Perú. Como se sabe, el líder etnocacerista no ha descartado la posibilidad de lanzarse en un futuro a la candidatura por la presidencia del Estado, sobre todo si se hablaría de un posible adelanto de elecciones.

Sin embargo, hay toda una controversia de por medio con este anuncio de Humala. Hace unos días, el legislador no agrupado Carlos Anderson presentó un proyecto de ley que pretende modificar la Ley Orgánica de Elecciones para impedir que los sentenciados por homicidio postulen a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Para entender un poco más sobre este tema, Infobae conversó con Catherine Paredes Quispe, analista política, quien manifestó que “en la actualidad tenemos una crisis política en donde el Poder Ejecutivo y Legislativo no mantienen un mensaje claro. Tenemos un bloque democrático que tampoco tiene claro su performance, esta situación no avizora cambios en corto plazo y en ese contexto surge ahora nuevas figuras que están alentando un llamado a recambiar los hechos y borrar todo y lanzarse nuevamente a elecciones, el cual también no ayuda ese clima de estabilidad y ahí podemos ver que se complica el escenario y que surgen estos liderazgos que polarizan más el discurso político como la figura de Antauro Humala en medio de elecciones municipales y regionales”, expresó.

“Si bien Antauro Humala acaba de salir de la cárcel, aún tiene algunos temas pendientes que resolver por qué existe en la legislatura actual normas que impedirían una candidatura real, en su momento lo tendrá que elegir el Jurado Nacional de Elecciones. En los últimos años, habido reformas electorales, si es que se llegara aprobar el adelanto de elecciones no podría participar en estos momentos, pero sí crear un grupo político que sí pueda llegar al parlamento, en eso no habría ningún impedimento legal”, añadió.

Sector que apuesta por el cambio

Para la analista en temas políticos, no se puede negar que en nuestro país existe una población que se identifica con estos discursos radicales, sin embargo, hay que tener en cuenta cuánto esto puede afectar al Perú, sobre todo en el manejo de la democracia.

“No vamos a negar que en el interior del país exista una población que podría sentirse identificada con estos discursos radical extremo, pero no es la totalidad del país que tiene ese pensamiento, hay un sector en la ciudadanía, sobre todo en regiones específicas que si sienten este descontento y buscan un cambio y pueden sentirse identificados con este tipo de discursos. En estos momentos como está la situación política con respecto a los liderazgos políticos, no solamente me refiero a un Antauro, sino los que han sido candidatos a la presidencia están pasando por un momento de cambio, tenemos a 3 ex candidatos a la presidencia que ahora están liderando las encuestas por las elecciones municipales de Lima y de acuerdo a cómo se quede estás organizaciones políticas vamos a ver un escenario diferente a los demás”, manifestó.

“En el caso de los discursos de Antauro Humala que van en contra del sistema de desconocer las entidades electorales, ahí también habría que precisar un tema, existe en la ley orgánica de elecciones un artículo que precisa que aquellas organizaciones políticas que buscan atentar contra la propia democracia, es el JNE el ente encargado de verificar todos estos mensajes políticos y ver si acepta o no a estos partidos políticos”, agregó.

El exmilitar Antauro Humala, líder de una corriente nacionalista de Perú y quien estuvo preso por encabezar una asonada contra el gobierno constitucional en 2005, anunció el martes que se postulará a la Presidencia para refundar la república.

Antauro Humala visita regiones del Perú

La región del Cusco fue la última etapa de la gira política de Antauro Humala por el sur del país. El último sábado, estuvo en el centro poblado de San Martín de Porres, en el distrito de Ancahuasi, donde recibió la “llave” de la ciudad o “varayoc”.

Durante su mensaje de agradecimiento, el líder Etnocacerista expresó que este recorrido que desarrolla es para deslindar las acusaciones que lo involucren con la muerte de cuatro policías durante el Andahuaylazo.

“Estoy haciendo una gira por todo el sur andino, por dos motivos, primero para demostrar mi inocencia en relación con la mortandad policial de hace 17 años y 8 meses en la ciudad de Andahuaylas. Dos, para denunciar a la opinión pública el crimen cometido en esa ocasión”, expresó.

Antes de llegar a Ancahuasi, Humala Tasso recorrió el distrito Oropesa y el distrito de San Jerónimo, en medio de la algarabía de los pobladores.

El jefe del Inpe explicó que a Antauro Humala se le aplicó los módulos ocupacionales como la redención 7x1 para reducir su pena. (Andina)

Comparan proyecto de Humala durante hemiciclo

Hace unos días, durante el hemiciclo del Congreso, el parlamentario Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, propuso crear un proyecto de ley que aplique la pena capital a todo aquel funcionario que se encuentre vinculado en temas de corrupción.

“Yo les invito a todas las bancadas, hagamos un proyecto de ley multipartidario. Propongo que los funcionarios públicos y autoridades elegidas por el pueblo sean considerados como traición a la patria y como tal se les aplique la pena capital, la pena de muerte. Es la única forma para que estos delincuentes se corten las uñas, porque si no siempre viviremos en el atraso”, señaló Montalvo Cuba.

Esto recordó cuando Humala Tasso brindó una entrevista a la cadena internacional CNN, el cual habló sobre esta pena de muerte. En esa ocasión, consideró que los exjefes de Estado deberían ser castigados con la ejecución, incluso si se tratase de su hermano, el ex jefe de Estado, Ollanta Humala.

“Mi país fabrica presidentes ladrones desde hace un tercio de siglo. Es el caso de los ‘presidelincuentes’ peruanos, incluido el señor Ollanta. No interesa que sea mi hermano, yo lo juzgo como presidente de la República (…). Todos han sido ladrones y traidores”. Exclamó el etnocacerista.

