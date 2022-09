Isaac Humala sostiene que Antauro Humala es el único que puede asumir la presidencia en medio de esta crisis política

Isaac Humala habla sobre su hijo Antauro.

Isaac Humala reapareció para sostener que su hijo Antauro Humala es el único que puede asumir la presidencia de la República en medio de esta crisis política. Como se sabe, el líder del etnocacerismo salió en libertad el pasado 20 de agosto del penal Ancón II, donde cumplía un mandato de 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por el llamado ‘Andahuaylazo’.

“El único que puede ser presidente en este momento es Antauro Humala (…) Él es como Belaunde donde va convoca gente, por algo será. También ha escrito libros”, declaró a Exitosa. En esa línea, el patriarca de los Humala señaló que las muertes de los cuatro policías del ‘Andahuaylazo’ no fueron ejecutadas por los etnocaceristas, sino por los los francotiradores que estaban ubicados en el cerro Huayhuaca.

“Habría que preguntarle al actual presidente del Congreso que pasó en Andahuaylas, quien era el estratega ahí y está filmado de que los tiros vienen de francotiradores (…) El tiro viene por atrás y en la autopsia está. Son balas prohibidas que solo maneja una unidad de 75 hombres que fueron al mando del general Otto Guibovich”, manifestó.

Humala sostuvo que el dirigente etnocacerista fue sentenciado por “la traición, la venalidad del Poder Judicial”. En ese sentido, señaló que los jueces “le negaron” al líder etnocacerista “la condición del delito político”. “La rebelión, sedición, no está tipificado en el Código Penal, sino en el artículo 45 de la Constitución que dice que el grupo que se levante en armas contra un Gobierno constitucional establecido comete rebelión o sedición, levantamiento con armas”, mencionó.

Antauro Humala en Andahuaylas.

Polémica

La defensora interina del Pueblo, Eliana Revollar, señaló que ha solicitado una investigación exhaustiva al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para determinar si la redención de pena otorgada a Antauro Humala no tuvo irregularidad alguna.

“La Defensoría del Pueblo solicitó el expediente completo al INPE, lo cual ocurrió varios días después, hemos hecho el análisis, e hicimos un segundo pedido para ver si las sanciones que tuvo el interno en el penal se condicen con los días que le habían computado”, indicó la funcionaria. Además, agregó que se ha comunicado con el director del INPE para pedirle tres puntos: cómo se operó la redención de la pena del interno, se evalúe que anular la concesión de tal beneficio y aplicar sanciones penales a los responsables.

La postura de la Defensoría del Pueblo nace a raíz de las declaraciones que el líder etnocacerista brindó a Infobae en una entrevista exclusiva. Antauro Humala desmintió que haya salido de la cárcel al ser capacitado para hacer módulos ocupacionales de proyectos de manualidades de Hello Kitty o se educó en el arte de las danzas folclóricas en Perú.

“El INPE y el Estado peruano es tan inoperante que si Cervantes hubiese estado preso y escribía el ‘Quijote de la Mancha’, no lo hubiesen considerado trabajo. Yo he escrito en prisión cuatro libros, pero el INPE no los considera trabajo a pesar de que han sido presentados en la Feria Internacional del Libro. Yo no hice nada y este es mi trabajo (muestra su último libro). Como para el INPE, esto no es trabajo pues pusieron esas cojudeces [proyectos de Hello Kitty, tulipanes, danzas folclóricas]. Eso nunca lo he hecho y lo digo sinceramente. Es problema del INPE”, argumentó.

El líder del etnocacerismo desmiente los informes del INPE que señaló que realizó talleres de diversas actividades. Video: Carlo Fernández.

El líder etnocacerista dijo que tanto el ministro de Justicia, Félix Chero, como el jefe del INPE, Omar Méndez, deberían aclarar por qué se menciona que realizó estas actividades que han “querido inventar por no querer admitir mi trabajo intelectual, es problema del Estado peruano”.

