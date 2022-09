Antauro Humala negó que el etnocacerismo sea racista o fascista, pero está “en contra de la hegemonía criolla extranjera en el Perú”

Antauro Humala responde que la sociedad peruana es mayoritariamente andina y son minorías los blancos y los cholos. Video: Carlo Fernández.

Tras la primera entrega de la entrevista exclusiva que concedió a Infobae, Antauro Humala no tiene filtro alguno ahora para defender su pensamiento sobre cuál es la raza que debe predominar en la sociedad peruana y cómo podría vincularse con el discurso etnocacerista que llevará a cada rincón del país tras obtener su libertad después de 17 años de haber sido recluido en el penal Ancón II, donde estaba por haber cometido los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión por el llamado ‘Andahuaylazo’.

Según los resultados del último Censo Nacional 2017, 13 millones 965 mil 254 peruanos se identificó como mestizo. Por su parte, 5 millones 176 mil 809 dijo que tenía un origen quechua; 1 millón 366 mil 931 se sentía blanco; 828 mil 841 que era afrodescendiente; y 548 mil 292 venía de ser aymara. A pesar de esta diversidad de razas, el líder etnocacerista señala la raza dominante.

“Dentro del mestizaje hay una convergencia de varias sangres, ¿no? Blanca, cobriza, negra y amarilla. Entonces, si nosotros juntamos los cuerpos de los 33 millones de peruanos en un solo cuerpo y buscamos en ese mestizaje cuál es el aporte mayoritario. Bueno, usted se considera blanco, pero en el caso mío andino. Creo que mayoritariamente somos andinos porque tendré un porcentaje de blanco bastante minoritario. De amarillo y negro no tengo nada. Lo hegemónico y mayoritario en esa genética es el aporte de Manco Capac y Mama Ocllo: los cholos. Son minorías los blancos, los negros y los cobrizos. Posiblemente, los blancos sean mayoría en Suiza y allí no habría cobrizos”, anotó.

El líder etnocacerista apela a la historia de los gobernantes que hemos tenido para sustentar su tesis. “Si usted ve los presidentes que han habido desde Atahualpa hasta ahorita, entre virreyes y presidentes, que son como noventa, son contados los cholos”, menciona.

Algunos intelectuales, como Michael Mendieta Pérez en IDL, escribieron que su movimiento era una suerte de “fascismo andino” por imponer a la población andina sobre los blancos y los cholos. Al respecto, Humala responde.

Población peruana alcanzó los 33 millones 396 mil 700 habitantes (Andina).

“El fascismo es un movimiento estrictamente de derecha creado por Mussolini. Era un populismo de derecha, digámoslo así. Nosotros nos rebelamos contra presidentes neoliberales y esos que dicen que somos un fascismo andino, no saben lo que es el fascismo y hablan porque tienen boca. No tenemos nada de fascismo, al contrario estamos del otro lado. La diferencia en nosotros es que no somos izquierda ni derecha sino entre nacionalismo y globalismo. Defendemos la nación ante gobiernos multinacionales como, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gente que pone de rodillas a los Estados. No nos regimos en función a coordenadas de derechas e izquierdas, sino tener lo peruano antes que lo extranjero en total aspecto”, anotó.

Antauro Humala propone que esa hegemonía política y occidental que está en el poder, ya sea como virreyes o presidentes, tiene que cambiar. “Ya el mestizaje tiene una hegemonía chola tremendamente. Entonces, debe haber un nuevo Estado con una identidad que se debe forjar nuevamente. Ya no en función a occidente, sino en función al ande. O sea, ya no vernos como reflejo de occidente, sino una creación heroica y nuestra”, recalcó.

El líder etnocacerista rechaza las acusaciones que en su mensaje haya tintes racistas por valorar a los cholos sobre otras razas. “Mi discurso no es racista, sino contraracista que es todo lo contrario. ¿Por qué es contraracista? Porque estamos en contra de la hegemonía criolla extranjera en el Perú y apuntamos a reivindicar a la mayoría chola”, apuntó.

Antauro Humala describe qué es el etnocacerismo como ideología política. Video: Carlo Fernández.

¿Los peruanos somos acomplejados? “El pueblo peruano, como todos de color, es acomplejado por el colonialismo. Entonces, justamente, las emancipaciones son desestupizadoras y desencomplejadoras. Ahora lo que estoy planteando, tal vez muchos no me entienden y van a decir: ‘No, este señor es un racista y encima asesino de policías’. No soy racista ni asesino de policías, porque soy contraracista. Combato a ese racismo con un contraracismo nivelador y, obviamente, rescatando la identidad para quitarle ese complejo al peruano que queremos imitar lo blanco y europeo”, dice Humala.

El líder etnocacerista sostiene que el Perú es una “globocolonia”.

Acusaciones de excolaboradores

A pesar de que estuvo en la cárcel por 17 años, Antauro Humala siguió dirigiendo los hilos de su partido como lo reconoce en esta entrevista. Sin embargo, el etnocacerismo sufrió fisuras internas que suelen ocurrir en todos los partidos políticos en el Perú.

Según el portal El Foco, un grupo de reservistas, liderados por el excongresista Iro Chagua, acusó a Humala Tasso de “traidor” y “corrupto”. Señalaron que el movimiento no avanzaba sin las decisiones políticas del dirigente etnocacerista.

El punto de quiebre habría sido febrero del 2020 cuando se celebró el Décimo Congreso Etnocacerista, donde se decidió formar el partido. Esto contó con la venia inicial de Antauro, quien después habría retrocedido en la medida. Al respecto, el líder etnocacerista no tiene filtro alguno y responde claro y directo.

“Yo estuve en la cárcel. Por eso, ese señor [Iro Chagua], que lo hice congresista, ha sido botado por todos los etnocaceristas. Ese señor está solo y opina para sí mismo. Es tan bruto porque yo he estado rodeado de enfermos de covid, presos, carceleros e incomunicado. Eso se cae de maduro. Yo he sido el teórico del etnocacerismo y este libro sale de la prisión [.....] Con respecto al señor Chagua, lo hice congresista y lo puse a dedo si usted quiere porque estábamos en alianza con UPP. Yo dije: ’Estos son mis congresistas que son puros veteranos del Andahuaylazo’. Pero siempre hay Judas, pe’, siempre hay Judas. Este señor ahorita está solo y aprovechó que estaba aislado para, bueno, siempre a una persona se le sale la ambición porque es parte de la naturaleza humana. [Iro Chagua] Está expulsado, despreciado y se representa a sí mismo”, finalizó en esta segunda entrega de la entrevista que concedió a Infobae.

