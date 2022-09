Sergio Peña y su situación en Mälmo: “Lamentablemente las cosas no están yendo bien”

El mediocentro de la Selección peruana confesó la expectativa que siente al conocer a Juan Reynoso en persona, por primera vez. Además, dio un alcance sobre su club (Video: César Vivar)

Sergio Peña, mediocentro de la selección peruana, aterrizó en Los Ángeles para integrarse a la concentración del equipo nacional en la previa al primer partido amistosos ante México el 24 de setiembre. El futbolista aclaró que no ha solicitado su salida del Mälmo a los directivos del club.

Peña fue consultado sobre el polémico mensaje que dejó en sus redes sociales al embarcar hacia California, en el que escribió explícitamente: “No los extrañaré ni un poquito”. Ante la acción, el atacante respondió tranquilamente. “Siempre que vengo a la selección, disfruto. En el club (Mälmo) lamentablemente las cosas no están yendo bien y ya hablaré del tema en algún momento”, confesó a Depor.

Cabe resaltar que durante las últimas semanas, el rumor de que Sergio Peña tenía la intención de dar un paso al costado del club ‘azul celeste’ estaba rondando por los distintos medios de comunicación, tanto del norte de Europa como en Perú. No obstante, el mismo seleccionado lo desmintió.

Mensaje que dejó Sergio Peña antes de embarcar a Estados Unidos. (Foto: Instagram)

“No sé de dónde viene. No he hablado con Daniel (Andersson) o Andreas (Georgson) al respecto y no he dicho que me quiero ir. (...) Cuando la ventana está abierta, es común que escuches ofertas, el club también. Si hay una buena oferta, está claro que la escucharé. Mi corazón está en Malmö ahora, pero siempre quiero más”, aseguró el futbolista de 26 años en Expressen hace dos semanas, exactamente.

Sin embargo, después de la polémica por la publicación desde su cuenta oficial de Instagram, el rumor se transformó en una casi confirmación de lo que podría pasar a su regreso. Los medios deportivos suecos afirmaron que la poca continuidad futbolística de Peña en el club, ha desgastado su apego al mismo y, por ende, aporta a su iniciativa de salir lo antes posible.

“Sergio Peña lo ha pasado mal con el tiempo de juego desde que Age Hareide volvió al club. Solo ha sido titular en un partido desde que Hareide asumió el cargo y en los últimos dos partidos se ha pasado todo el partido en el banquillo”, informó Fotbollskanale, portal digital de Suecia.

Sergio Peña fue fichado desde el FC Emmen en 2021.

Sergio Peña habló sobre Juan Reynoso

Muy aparte de su club y la insatisfecha situación que está viviendo a la interna, el mediocentro llegó a Los Ángeles para cumplir deberes con la Selección. Además, para conocer en vivo y en directo a Juan Reynoso, entrenador del combinado nacional.

“Estamos con nuevo técnico, vamos a conocernos ahora y tratar de hacer las cosas bien. Hablo conmigo por videollamada, la verdad que muy bien y ahora toca conocernos personalmente aquí”, admitió el futbolista.

“Obviamente, es un partido que nos golpeó a todos, doloroso y hasta ahora duele pero esta es una etapa nueva, a empezar de cero, prácticamente. Lo bueno es que nos conocemos, somos casi los mismos, así que hay que empezar a trabajar y pensar en lo que viene”, agregó respecto al duelo de repechaje con Australia que provocó la ausencia de Perú en el Mundial de Qatar 2022.

Finalmente, también consideró oportuno realizar un breve análisis de México y El Salvador, equipos a los que Perú enfrentará en la próxima fecha doble de amistosos. “Rivales duros, como en toda selección, donde están los mejores de cada país. A mentalizarnos y concentrarnos. A aportar y dar el máximo siempre”, concluyó.

