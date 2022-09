¿Cómo se escribe la fecha en inglés correctamente?

Aprende a escribir la fecha en inglés y cómo se diferencia del español. (Getty Images)

Aprender un nuevo idioma te permite acceder a mejores oportunidades de trabajo y estudio, además de ampliar tus conocimientos y poner en práctica tus habilidades al momento de hablar y escribir. Una de las lenguas más populares en el mundo es el inglés, que es enseñado en las escuelas o en institutos que se diferencian por enfatizar los rasgos americanos o británicos, cada uno con formas gramaticales que permite su diferenciación.

Entre los temas más comunes que aprendemos en los primeros meses de preparación es el entender cómo se escriben y vocalizan los números, días y meses. Estos componentes ayudan a formar las fechas que se suelen escribir diferente en comparación al español.

Así como el uso del was y were en inglés, otro aspecto fácil de reconocer y practicar es la forma de escribir la fecha. Juntos recordaremos cómo se genera correctamente.

La fecha en inglés

Haremos un repaso de conceptos básicos para escribir los números, días de la semana y meses del año.

Los días de la semana en inglés. (Getty Images)

Días de la semana en inglés

Monday - Lunes

Tuesday - Martes

Wednesday - Miércoles

Thursday - Jueves

Friday - Viernes

Saturday - Sábado

Sunday - Domingo

Meses del año en inglés

January - Enero

February - Febrero

March - Marzo

April - Abril

May - Mayo

June - Junio

July - Julio

August - Agosto

September - Septiembre

October - Octubre

November - Noviembre

December - Diciembre

Números ordinales en inglés

A diferencia del español, al momento de escribir la fecha en inglés nos ayudaremos de los números ordinales, los cuales se expresan de la siguiente manera:

Calendario con los días de la semana. (Getty Images)

Primero - 1st - First

Segundo - 2nd - Second

Tercero - 3rd - Third

Cuarto - 4th - Fourth

Quinto - 5th - Fifth

Sexto - 6th - Sixth

Séptimo - 7th - Seventh

Octavo - 8th - Eighth

Noveno - 9th - Nineth or Ninth

Décimo - 10th - Tenth

Undécimo - 11th - Eleventh

Duodécimo - 12th - Twelfth

Décimo tercero - 13th - Thirteenth

Décimo cuarto - 14th - Fourteenth

Décimo quinto - 15th - Fifteenth

Décimo sexto - 16th - Sixteenth

Décimo séptimo - 17th - Seventeenth

Décimo octavo - 18th - Eighteenth

Décimo noveno - 19th - Nineteenth

Vigésimo - 20th - Twentieth

Trigésimo - 30th - Thirtieth

¿Cómo escribir la fecha en inglés?

En Estados Unidos la fecha se escribe siguiendo el orden: primero el mes, después el día y finalmente el año. Para entenderlo mejor, un ejemplo: “escribe 20 de julio de 1995″.

- En números: 07/20/1995

- La forma escrita: July 20th, 1995.

Calendario con los días y meses del año. (Getty Images)

Existe una variación con el inglés británico. Esta se escribe al igual que el español: primero el día, seguido del mes y finalmente el año. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, lo expresaremos así:

- En números: 20/07/1995

- La forma escrita: 20 july 1995. (No es necesario colocar las comas)

Se pronuncia: the twentieth of july of nineteen ninety five.

¿Cómo se escriben los años en inglés?

– Si mencionamos un año antes del 2000 deberemos dividirlo en dos partes. Ejemplo: 1995 se dirá nineteen ninety five.

– En el caso de los años ubicados entre el 2000 y 2009, estos no se dividirán. Ejemplo: 2010 se dirá two thousand and ten.

– A partir del año 2010, estos se dividirán en 20 y 10. Por ejemplo: 2015 se dice twenty fifteen. Otro caso es 2022, este se interpreta como twenty twenty two.

