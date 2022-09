¿Cuándo usar do y does en inglés para hacer preguntas?

¿Estás estudiando inglés? Recordemos cómo implementar do y does en las oraciones, preguntas y negativas. (Getty Images)

El aprender un nuevo idioma te permitirá acceder a grandes oportunidades laborales y educativas. Con los cambios que se están viviendo con la nueva normalidad, podemos capacitarnos de manera virtual, lo cual nos permite ahorrar tiempo, el cual puede ser invertido para cubrir otras actividades.

Incluso, municipalidades, embajadas y organismos privados ofrecen al público cursos para aprender idiomas que no tienen ningún costo, los cuales puedes tomar tras realizar una inscripción simple.

¿Sabías que el chino mandarín y el inglés se encuentran entre los idiomas más hablados en el mundo? Si estás pensando en estudiar una nueva lengua, una de ellas podría ser una buena opción.

Aquellos que ya pasaron sus primeras clases en idioma inglés pudieron revisar el tema do y does, pero, ¿te acuerdas cuándo y cómo se deben usar en las oraciones? Si tienes dudas, las resolveremos con un repaso general donde lo explicaremos, así como mostrar algunos ejemplos para que se entienda con claridad.

El uso enfático de "do" y "does" en oraciones. (Getty Images)

¿Qué es do y does?

Es importante tener claro que estos son dos de los verbos que más se utilizan en el idioma inglés, tanto para los discursos orales como en los escritos. Cumplirán diferentes funciones dependiendo del contexto que presentemos. Si queremos darle una traducción, sería la de “hacer”.

¿Cuándo usar do y does?

Ahora que sabemos que son verbos, cada uno identifica a un grupo de pronombres. El do siempre acompañará al I, you, we y they. Por otro lado, el does se usará con she, he o it. Conoce cómo los puedes emplear en oraciones y preguntas.

Como verbo principal

Siempre que tomen esta forma, tanto do como does adoptarán el significado de hacer. Ejemplo: That’s how we do.

Como verbo auxiliar para preguntar

Si queremos hacer una preguntas en presente, tenemos que recordar estas fórmulas que nos indican el orden correcto del sujeto, verbo y complemento.

- Do + (I, you, we o they) + verbo

Ejemplo: Do you want to get understood?

En estos casos de pregunta, el verbo que acompaña siempre irá en su forma simple.

- Does + (He, she o it) + verbo

Ejemplo: Does she understand you?

Vocabulario en inglés: cómo utilizar “Do” y “Does”. (Getty Images)

Respuestas con do y does

Si nos hacen una pregunta, lo más probable es que muchos atinemos a responder yes o no. Para no dejar un contestación muy corta, podemos apoyarnos en la utilidad del do y does.

Por ejemplo: Do you study english? Podemos elegir entre dos opciones de respuestas, yes or yes, I do.

Si queremos enfatizar alguna expresión, colocaremos el do / does después del pronombre y antes del verbo.

Bajo esa explicación, podemos manifestar lo siguiente: I do love horror movies, is my special pastime.

Oraciones en negativo con do y does

Para manifestar una oración en negativo tenemos que cumplir con la siguiente fórmula: sujeto + verbo auxiliar + not + verbo central + complemento.

Ejemplo 1: She does not accept my decision. (Ella no acepta mi decisión).

Ejemplo 2: I do not know the answer. (Yo no se la respuesta).

Cómo se usan “do” y “does” en preguntas. (Getty Images)

Conjugar para abreviar el negativo

Si no queremos colocar el does not o do not, podemos recurrir a las siguientes contracciones.

En presente usaremos don’t (do + not) con I, you, we, they.

En presente usaremos desn’t (does + not) con he, she, it.

En pasado usaremos didn’t (did + not) con todos los pronombres.

¿Para que sirve did en inglés?

Este es un auxiliar que nos permite formar el pasado simple o simple past, permitiéndonos generar la estructura correcta de las oraciones interrogativas y negativas.

Ejemplo 1: Did you study for the exam? (¿Estudiaste para el examen?)

Ejemplo 2: They didn’t offer us anything to drink. (Ellos no nos ofrecieron nada de beber)

